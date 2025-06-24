THY Dubai uçuşları iptal mi? THY hangi uçuşlarını iptal etti?

THY Dubai uçuşları iptal mi? THY hangi uçuşlarını iptal etti?
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Yurt dışı seyahati planlayan birçok yolcu, "THY Dubai uçuşları iptal mi?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla birlikte, hava yolu şirketlerinin seferlerinde değişiklik olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Türk Hava Yolları'nın (THY) açıklamaları, yolcuları doğrudan ilgilendiriyor.

2025 yılı Haziran ayının son haftasında yaşanan gelişmeler, bazı uluslararası uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Bu kapsamda, "THY Dubai uçuşları iptal edildi mi?" sorusu, sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça sorulmaya başlandı. Peki THY'den resmi açıklama geldi mi? İşte son durum…

THY DUBAİ UÇUŞLARI İPTAL Mİ?

Türk Hava Yolları (THY), 23 Haziran 2025 tarihinde yapacağı Dubai uçuşlarını iptal ettiğini resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamada, Dubai'nin yanı sıra Bahreyn, Dammam, Doha, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat gibi Orta Doğu şehirlerine yapılacak uçuşların da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün yaptığı açıklamada, bölgedeki güvenlik endişeleri ve artan jeopolitik gerilimler nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi. THY, yolcuların mağdur olmaması adına bilet değişikliği ve iade işlemlerini kolaylaştırdığını da duyurdu.

THY Dubai uçuşları iptal mi?

Benzer şekilde AJet ve Pegasus Hava Yolları da Dubai ve çevresine olan bazı seferlerini iptal etti. Bu iptaller, özellikle Arap Yarımadası'ndaki hava sahası düzenlemeleri ve güvenlik önlemleriyle doğrudan bağlantılı. Uçuşlarını planlayan yolcular için bu durum önemli bir uyarı niteliğinde.

THY, uçuş durumları hakkında bilgi almak isteyen yolculara resmi web sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden uçuşlarını kontrol etmelerini öneriyor. Aynı zamanda biletlerini ertelemek ya da iptal etmek isteyenler için uçuş iptali ve değişiklik sayfası aktif olarak hizmet veriyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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