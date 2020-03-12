THY'den yolculara "Koronavirüs" mektubu
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Türk Hava Yolları, Koronavirüs, ilker aycı, Güncel

THY'den yolculara "Koronavirüs" mektubu

Enver ALAS / TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, küresel salgın ilan edilen ve havacılık sektörünü olumsuz etkileyen 'koronavirüs' nedeniyle yolculara elektronik posta gönderdi.

12.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:19
THY'den yolculara

Enver ALAS/ TÜRK Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, küresel salgın ilan edilen ve havacılık sektörünü olumsuz etkileyen 'koronavirüs' nedeniyle yolculara elektronik posta gönderdi. Gelişmelerin yakından takip edildiğini, muhtemel senaryoların en üst seviyede değerlendirilerek gerekli tüm ek önlemlerin alındığını yolculara bildiren Aycı, "Koronavirüs salgınının, alt edilebilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede uyumlu çaba gerektiren karmaşık bir durum arz etmektedir. THY, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olup, aldığı önlemleri havada ve yerdeki güvenliğinizi ve sağlığınızı güvence altına almak için geliştirmeye devam edecektir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamaya göre dünyanın 124 ülkesinde görülen ve seyahat endüstrisi için endişe kaynağı haline gelen koronavirüs (Covid-19) ile ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği, gerekli önlemlerin alınmaya devam edildiği belirtildi. Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı Çin ile yapılan uçuşların bir süre sonra durdurulduğu, daha sonra aynı uygulamanın diğer riskli ülkeler için de hayata geçirildiğinin anlatıldığı açıklamada bir yandan da THY'nin filosundaki uçaklarda dezenfeksiyon işlemlerinin  aralıksız sürdüğü bilgisi paylaşıldı.  

Açıklamada, koronavirüs ile ilgili iletişim sürecinin de yolcular açısından şeffaf bir şekilde yürütüldüğü belirtilirken, bu kapsamda THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın yolculara bir e-posta gönderdiği bildirildi. Seyahat güvenliği ve yolcu sağlığına verdikleri önemin anlatıldığı, bugüne kadar alınan tedbirlerin ifade edildiği e-posta, Türkçe ve İngilizce olarak kaleme alınırken, İlker Aycı'nın şu ifadeleri yer aldı:

"Türk Hava Yolları olarak en büyük önceliğimiz yolcularımızın ve ekiplerimizin güvenliği ve sağlığıdır. Covid-19 virüsü ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren Türk Hava Yolları, gelişmeleri yakından takip etmiş, muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirmiş ve gerekli tüm ek önlemleri almıştır. Filomuzda bulunan tüm uçaklar uçuşları sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçmektedir. Bu temizlikte kabin ve lavabolardaki tuvaletler, katlanır masalar, dirseklikler, emniyet kemeri tokaları ve uçak içi eğlence ekranları ve kumandaları gibi sıkça dokunulan yüzeyler dezenfektanlarla silinmekte; tüm battaniyeler, bezler, koltuk baslığı kılıfları, çarşaflar ve kulaklıklar her uçuşta yenileriyle değiştirilmektedir.Çin, Iran, Irak, Güney Kore ve İtalya'ya olan tüm tarifeli uçuşlarımızın durdurulduğu kamuoyuna duyurulmuştur. Uluslararası uçuşlardan gelen tüm uçaklarımızın kabinleri, uçuş öncesi ve sonrası yolcularımızı taşıyan otobüslerimizin içleri, yolcu salonlarımız ve biletleme alanlarımız detaylı bir temizleme sürecinden geçmektedir. Bu süreç, aralarında Covid-19 olarak bilinen yeni koronavirüsün de bulunduğu virüslere karsı etkili olduğu kanıtlanmış dezenfektan buharlama işlemini de içermektedir. Uçuş sırasında, kabinin içindeki hava hastane standartlarındaki Yüksek Verimli Partikül Hava Filtreleri (HEPA) sistemleriyle sürekli olarak temizlenmektedir. Kabindeki hava saatte 15 ila 30 kez tamamen tazelenirken, havadaki toz parçacıkları ile bilinen tüm bakteri ve virüsler filtrelenir. Bu işlemle kabinde mümkün olan en iyi hava kalitesi elde edilir. Tüm uçaklarımızla bulunan yüksek kaliteli temizlik malzemelerine ek olarak, Hong Kong, Tayvan, Japonya, Malezya, Singapur ve Tayland uçuşlarımızda lavabolarda tıbbi dezenfektanlar yolcularımızın hizmetindedir. Tüm Türk Hava Yolları ekipleri hastalık durumlarının idaresi hususunda bilgili ve eğitimli olup, herhangi bir tıbbi acil durumda sizlere yardımcı olmaya hazırdır. Covid-19 salgını, alt edilebilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede uyumlu çaba gerektiren karmaşık bir durum arz etmektedir. Türk Hava Yolları ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olup, aldığı önlemleri havada ve yerdeki güvenliğinizi ve sağlığınızı güvence altına almak için geliştirmeye devam edecektir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz."


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Kaynak: DHA

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