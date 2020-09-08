Thor film konusu nedir? Thor film oyuncuları kimler? Thor serisi filmleri nelerdir? Thor nerede çekildi?
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Thor film konusu nedir? Thor film oyuncuları kimler? Thor serisi filmleri nelerdir? Thor nerede çekildi?

2011 tarihinde vizyona giren Thor filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. Peki, Thor filminin konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Thor filmi konusu nedir?

Thor film konusu nedir? Thor film oyuncuları kimler? Thor serisi filmleri nelerdir? Thor nerede çekildi?
08.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:24

Thor filminin yönetmen koltuğunda Kenneth Branagh oturuyor. 4 seriden oluşan film muhteşem oyuncu kadrosu ile göz dolduruyor. Thor filmi konusu nedir? Thor filmi oyuncu kadrosunda kimler var? Thor film serisi hakkında tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

THOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

M.S.900'lerde Asgard Kralı baş tanrı Odin dünyaya saldıran Buz devleri ve onların kralı Laufey ile savaşır.Asgard orduları ve Einherjar lejyonları Buz Devlerini yenerler ve onların güç kaynağı olan Antik Kışlar Sandığını ele geçirirler.Asırlar sonra Thor'un Asgard tahtının varisi olarak ilan edileceği gece Buz devlerinden bir grup Asgard a gelerek sandığı çalmak isterler. Ama başarısız olurlar. Odin in emrine karşı gelen Thor ve arkadaşları Buz devlerinin yurduna gider ve savaş başlatırlar.

Buz devlerince köşeye sıkıştıkları sırada Odin gelir ve onlar adına özür diler. Laufey kabul etmez. Odin peki öyle olsun der ve thor ve arkadaşlarını kaçırır. Bu yaptığının cezası olarak da Thor un çekici Mjolnir'i elinden alarak dünyaya sürgün eder. Thor Bifrost'tan geçerek New Mexico'ya,araştırma yapan bir astrofizikçi grup bilim adamının arasına düşer.Thor'un arasından geçip düştüğü ışınları gören bilim adamları bunun Einstein-Rosen köprüsü olduğunu düşünürler ve Thor ona Asgardlıların Gökkuşağı köprüsü Bifrost dediğini açıklar.

Thor ,bilim adamlarından öğrenir ki,çekici dünyadadır. Ama kimse yerinden kaldıramıyordur. Thor bunu öğrenince oraya gitmek için dr. Dan yardım ister. Çekice ulaşsa da ona layık olmadığı için yerinden kaldıramaz. Loki ise Odin le tartışır ve kendisinin aslında bir buz devi olduğunu öğrenir. Odin fenalaşır. Loki,Odin'in mızrağı kullanarak , sandığın koruyucusu robotik varlığı dünyaya gönderip Thor'u öldürmesini söyler. Loki'nin planı Thor u sürgün ettirerek tahta sahip olmaktır. Thor un arkadaşları dünyaya gelir ve robotla savaşırlar. Ancak bu yetersiz olur.

Thor insanlar daha fazla zarar görmesin diye kendini feda eder. Ve robotun karşısına çıkar hiç gücü olmadığı halde. Robot onu vurur. Ancak o anda çekiç ona doğru gelir ve Thor gücüne kavuşur. Kendini insanlık için feda ederek çekice layık olmuştur. Robotu yenrler ve asgard a dönerler. Loki Buz devi kralı Laufey'i Asgard a sokmuştur. Dev Odin i öldürmek üzere iken devi arkadan vurarak öldürür. Babasının hayatını kurtaran değerli evlat olarak tahtı kazanacağını düşünmektedir. Heimdall'i etkisiz hale getirir. Ve bifrost u kullanarak Buz devlerinin yurdunu yok edecektir. Thor gelir ve köprüyü yıkarak onu engeller. Odin uyanır. Köprüden düşmek üzere olan Lokiyi elinden yakalar. Ama Loki kendini boşluğa bırakır.

Thor film konusu nedir? Thor film oyuncuları kimler? Thor serisi filmleri nelerdir? Thor nerede çekildi?

THOR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Thor rolüyle Chris Hemsworth

Jane Foster rolüyle Natalie Portman

Loki rolüyle Tom Hiddleston

Odin rolüyle Anthony Hopkins

Erik Selvig rolüyle Stellan Skarsgård

Darcy Lewis rolüyle Kat Dennings

Heimdall rolüyle Idris Elba

Laufey rolüyle Colm Feore

Volstagg rolüyle Ray Stevenson

Hogun rolüyle Tadanobu Asano

Fandral rolüyle Joshua Dallas

Sif rolüyle Jaimie Alexander

Frigga rolüyle Rene Russo

THOR FİLMİ SERİLERİ NELERDİR?

Thor: Karanlık Dünya

Thor: Ragnarok

Thor: Love and Thunder

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