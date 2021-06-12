THK tarafından üretilen yerli sivil uçak alıcı bekliyor
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THK tarafından üretilen yerli sivil uçak alıcı bekliyor

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, THK Uçak İmalat AŞ tarafından üretilen iki kişilik yerli sivil uçağın test ve sertifikasyon çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek, "Uçağımızın seri üretimi için alıcı bekliyoruz.

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, THK Uçak İmalat AŞ tarafından üretilen iki kişilik yerli sivil uçağın test ve sertifikasyon çalışmalarının gerçekleştirildiğini belirterek, "Uçağımızın seri üretimi için alıcı bekliyoruz." dedi.

Aşcı, AA muhabirine, THK'nin Yerli Spor Uçak Projesi kapsamında ürettiği sivil uçağa ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin sivil uçak şirketi THK Uçak İmalat AŞ'nin 2011'de faaliyetlerine başladığını ifade eden Aşcı, şirketin, sabit ve döner kanatlı her türlü hava platformunun tasarımı, üretimi, montajı, sertifikasyonu, bakım ve onarımı, yedek parça temini ile üretilenlerin dünya ve Türkiye piyasasına pazarlanması amacıyla kurulduğunu söyledi.

Aşcı, şirketin kuruluş aşamasının ardından yerli ve milli sivil uçak üretimi için çalışmalara başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu kapsamında THK Uçak İmalat AŞ tarafından iki kişilik olacak şekilde yerli sivil uçağımızın üretimine başlandı. Alttan kanatlı 100 hp gücünde motora sahip, balistik paraşütlü Türkkuşu adı verilen sivil uçağımızın tasarımı, üretimi, test ve sertifikasyonu gerçekleştirildi. Türkkuşu adı verilen uçağımız, uluslararası geçerliliği olan LTF-UL'ye uygun olarak Alman Ultralight uçuş sertifikasına ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan gerekli tüm sertifikalara sahiptir."

"Dijital ekran daha fazla veriye ulaşılmasını sağlıyor"

Aşcı, uçağın gövdesinin en yüksek teknoloji kullanılarak, kompozit (PRE-PREG karbon) malzemeden üretildiğine dikkati çekerek, "Uçağımız hafif, yakıt sarfiyatını düşüren dayanıklı bir gövdeye ve acil durumlarda iniş sağlayacak olan paraşüt sistemine sahiptir. İniş takımları özel tasarımı sayesinde toprak zemin, çimen, asfalt gibi pistlere birden fazla seçenekli şekilde iniş yapılabilir. Kullanılan dijital ekran sistemiyle daha fazla veriye, daha hızlı ulaşılmasını da sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Uçağın ayrıca GPS sistemine sahip olduğuna işaret eden Aşcı, "Türkkuşu'nun seyir hızı saatte 275 kilometre, maksimum hızı saatte 380 kilometre, iniş-kalkış mesafesi 150 metre, menzili 1250 kilometre, havada kalış süresi ortalama 5 saat. Uçakta yakıt tüketimi düşük ve 95 oktan kurşunsuz benzin kullanılıyor." bilgisini verdi.

"Uçak tam depoyla Ankara'dan İzmir'e gidiş-dönüş yapabilir"

İvme yükünün artı 4G, eksi 2G olan uçakta, rotaks 912 ULS motor kullanıldığını belirten Aşcı, uçağın maksimum kalkış ağırlığının 472,5 kilogram, maksimum boş ağırlığının 297 kilogram olduğunu bildirdi.

Aşcı, uçağın kullanılabilir yakıt kapasitesinin 66 litre olduğunu ifade ederek, "Uçakla Ankara'dan tam depoyla kalkan pilot, İzmir'e gidiş-dönüş yapabilir." dedi.

Türkiye'nin yerli imkanlarla üretilen sivil uçağının kullanıma hazır olduğunu vurgulayan Aşcı, "Uçağımızın seri üretimi için alıcı bekliyoruz. İş adamları, hava sporu yapan gençler gibi kitlelere uygun olan uçağımızı almak isteyen kişiler kurumumuzla irtibata geçebilir." diye konuştu.

Aşcı, şu anda ellerinde söz konusu uçaktan iki tane bulunduğunu ancak toplu olarak siparişlerin gelmesi durumunda da hazırlanarak teslim edilebileceğini kaydetti.

THK tarafından üretilen yerli sivil uçak alıcı bekliyor
THK tarafından üretilen yerli sivil uçak alıcı bekliyor
THK tarafından üretilen yerli sivil uçak alıcı bekliyor
THK tarafından üretilen yerli sivil uçak alıcı bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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