03.11.2019 03:07

EN KÖTÜ CANAVARLAR KENDİ YARATTIKLARIMIZDIR

NETFLIX'İN HEYECANLA BEKLENEN YENİ ORİJİNAL DİZİSİ THE WITCHER'IN RESMİ FRAGMANI LUCCA COMICS&GAMES'TE PAYLAŞILDI.



The Witcher, tüm dünya ile aynı anda 20 Aralık'ta sadece Netflix'te



The Witcher'ın resmi fragmanı İtalya'nın Lucca şehrinde bugün gerçekleşen Comics&Games panelinde görücüye çıktı. Panele katılan dizi sorumlusu Lauren Schmidt Hissrich ve başrol oyuncuları Anya Chalotra (Yennefer) ve Freya Allan (Ciri) hayranların sorularını yanıtladı.



Fragmanda ayrıca dizinin gösterim tarihi de duyuruldu. 8 bölümden oluşan The Witcher 20 Aralık'ta tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.



Dünyaca ünlü kitap dizisinden uyarlanan The Witcher destansı bir ailenin epik öyküsünü konu alıyor. Yalnız bir canavar avcısı olan Rivialı Geralt, insanların yaratıklardan bile daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu güçlü bir büyücü ve tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensesle karşılaştırır. Üçlü, artık her geçen gün daha da vahşi hale gelen bu kıtada birlikte yürümeyi öğrenmelidir.



Dizinin başrollerinde Geralt of Rivia karakteri ile Henry Cavill (Mission Impossible – Fallout, Justice League), Yennefer karakteri ile Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust) ve Ciri'yi canlandıran Freya Allan (The War of the Worlds, Into The Badlands) yer alıyor. Dizinin kadrosunda yer alan diğer isimler ise şöyle: Jodhi May (Game of Thrones, Genius) Calanthe rolünde, Björn Hlynur Haraldsson (Fortitude) Eist rolünde, Adam Levy (Knightfall, Snatch) Mousesack rolünde, MyAnna Buring (Ripper Street, Kill List) Tissaia rolünde, Mimi Ndiweni (Black Earth Rising) Fringilla rolünde, Therica Wilson-Read (Profile) Sabrina rolünde, Emma Appleton (The End of The F**king World) Renfri rolünde, Eamon Farren (The ABC Murders, Twin Peaks) Cahir rolünde, Joey Batey (Knightfall, Strike) Jaskier rolünde, Lars Mikkelsen (House of Cards, Sherlock) Stregobor rolünde, Royce Pierreson (Wanderlust, Judy) Istredd rolünde, Maciej Musial (1983) Sir Lazlo rolünde, Wilson Radjou-Pujalte (Jamillah & Aladdin, Dickensian) Dara rolünde, Anna Shaffer (Harry Potter) Triss rolünde.



Netflix

Kaynak: Teknotalk.com