The Umbrella Academy 3. sezon ne zaman? The Umbrella Academy 3. Sezon bölüm isimleri nedir?
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The Umbrella Academy 3. sezon ne zaman? The Umbrella Academy 3. Sezon bölüm isimleri nedir?

The Umbrella Academy 3. sezon ne zaman? The Umbrella Academy 3. Sezon bölüm isimleri nedir?
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Netflix ilk kez düzenlediği Geeked Week etkinliği ile birlikte sinema ve dizi dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. 7 Haziran tarihinde başlayan ve beş gün sürecek etkinlik ile birlikte Netflix içeriklerine doyacağız diyebiliriz. 2019 yılında gösterime giren ve oldukça beğenilen The Umbrella Academy dizisi, etkinlikte kendini gösteren yapımlar arasında yerini aldı. Peki, The Umbrella Academy 3. sezon ne zaman? The Umbrella Academy 3. Sezon bölüm isimleri nedir?

Netflix ilk kez düzenlediği Geeked Week etkinliği ile birlikte sinema ve dizi dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. 7 Haziran tarihinde başlayan ve beş gün sürecek etkinlik ile birlikte Netflix içeriklerine doyacağız diyebiliriz. 2019 yılında gösterime giren ve oldukça beğenilen The Umbrella Academy dizisi, etkinlikte kendini gösteren yapımlar arasında yerini aldı. Eisner ödüllü çizgi romandan uyarlama olan yapımın 3. sezonuna dair ilk bilgiler de ortaya çıktı. Peki, The Umbrella Academy 3. sezon ne zaman? The Umbrella Academy 3. Sezon bölüm isimleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

THE UMBRELLA ACADEMY 3. SEZON NE ZAMAN?

2019 yılında gösterime giren ve oldukça beğenilen The Umbrella Academy dizisi, etkinlikte kendini gösteren yapımlar arasında yerini aldı. Eisner ödüllü çizgi romandan uyarlama olan yapımın 3. sezonuna dair ilk bilgiler de ortaya çıktı. Senarist Steve Blackman etkinlikte dizinin çekimlerinin başladığını resmen duyurdu. Başrollerinde Elliot Page, Tom Hopper ve David Castañeda'nın yer aldığı yapımın çıkış tarihi tam olarak belli olmadı.

Beklentinin büyük olduğu dizinin 3. sezonu öncesi Steve Blackman hayranlara bir de sürpriz yaptı. Ünlü senarist dizinin 3. sezon bölümlerinin isimlerini resmen açıkladı. Dizinin 3. sezonu tıpkı ilk iki sezonda olduğu gibi toplamda 10 bölümden oluşmakta. Bununla birlikte dizinin bölümlerinin isimlerinin oldukça dikkat çekici olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle 2. sezonunun sonu ile kafalarda büyük soru işaretleri bırakan yapımın 3. sezonda neler sunacağı oldukça merak konusu. 11 Haziran tarihine kadar sürecek Netflix Geeked Week etkinliğini YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Etkinlik Türkiye saati ile 19.00'da başlamakta.

THE UMBRELLA ACADEMY 3. SEZONUN BÖLÜM İSİMLERİ NELERDİR?

1. Meet the family (Aile ile Tanışma)

2. World's Biggest Ball of Twine (Dünyanın En Büyük Sicim Topu)

3. Pocket Full of Lightning (Cep Dolusu Yıldırım)

4. Kugelblitz (Yıldırım Topu)

5. Kindest Cut (En İyisi)

6. Marigold (Kadife Çiçeği)

7. Auf Wiedersehen (Güle Güle)

8. Wedding at the End of the World (Dünyanın Sonundaki Düğün)

9. Six Bells (Altı Çan)

10. Oblivion (Af)

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