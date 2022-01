The Sims 5 ne zaman çıkacak? The Sims 5 geliyor mu?

Maxis tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan The Sims serisinin bir sonraki oyunu The Sims 5'in önümüzdeki yıllarda duyurulması bekleniyor ve yaklaşan yaşam simülasyon oyunu hakkında beklenti günler ve haftalar geçtikçe artıyor.

Maxis, The Sims serisinin dördüncü oyunu The Sims 4'ün Eylül 2014'te piyasaya sürülmesinden bu yana seriye yeni bir oyun eklemesi yapmadı ve daha sonra sırasıyla 2015 ve 2017'de macOS, PS4 ve Xbox one için çıkış yaptı.

Spekülasyonlar, söylentiler ve sızıntılar sosyal medyadaki tüm platformlarda konuşulmaya başlandı, çünkü The Sims hayranları EA'nın The Sims 5'te neler getireceğini merak ediyor. EA tarafomda The Sims 5 hakkında henüz resmi bir duyuru bulunmaktadır.

THE SİMS 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçtiğimiz günlerde The Sims 4 için çıkış yapacağı sızdırılan yeni DLC haberi sonrası The Sims 5'in perakende satışa ulaştığını görmemiz biraz zaman alabilir. The Sims 4'e çıkış yapacak yeni DLC Carnival Street Wear Kit, 3 Şubat 2022'de piyasaya sürülmeye hazırlanmaktadır.

The Sims 5 hakkında sızdırılan bir söylentiye göre ise The Sims 5'in çok oyunculu olacağı yönünde olmasıdır. Oluşturduğunuz Sim ile çok oyunculu haritada başka insanlarla beraber oynayabileceksiniz.

THE SİMS 5 GELİYOR MU?

Geçtiğimiz senelerde EA CEO'sunun yaptığı basın ve yazılı açıklamalarında The Sims 5'in çıkış yapacağı bilinmektedir, ancak ilk iddialar ortaya atıldığından bu yana herhangi bir çıkış tarihi verilmedi. The Sims 4'ün çıkışından bu yana 8 yıl geçti ve The Sims hayranları yeni oyunun çıkış yapmasını merakla bekliyor.

