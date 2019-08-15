The One And Only Ivan Filmi
The One and Only Ivan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The One and Only Ivan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Katherine Applegate'in aynı adlı kitabından sinemaya uyarlanan filmin yönetmenliğini Thea Sharrock üstlenirken senaryosunu ise Mike White kaleme almış. Filmin orijinal seslendirmelerinde Angelina Jolie, Sam Rockwell, Helen Mirren, Danny DeVito gibi ünlü oyuncular görev alıyorlar.
Yönetmen: Thea Sharrock
Senaryo: Katherine Applegate, Mike White
Oyuncular: Eleanor Matsuura , Ariana Greenblatt, Ramon Rodriguez, Owain Arthur, Betsy Graver, Jacqueline Ramnarine, Ben Bishop, Davina Sitaram, Max Dowler, Chloe Stannage, Dean Phillippi Sr.
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The One and Only Ivan
Yapımcı Firma: Walt Disney Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 14.08.2020
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