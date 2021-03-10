The Long Dark sistem gereksinimleri: Bu oyunu oynamak için nelere ihtiyacınız var?

"The Long Dark" hayatta kalma oyununu oynamayı seviyor musunuz? Ardından, heyecan verici bir oyun seansı için bu makalede The Long Dark sistem gereksinimleri hakkında bilgi edinin.

Long Dark, RPG hayatta kalma tarzı bir oyundur. Hinterland Studio'nun bu oyunu, oyuncunun oyunu kaza yapmış bir pilot olarak oynadığı ve bir doğal afetten sonra zorlu Kanada ormanlık alanında yolunu bulduğu birinci şahıs oyunudur.

Uzun karanlık oyun, oyuncunun güvenliğe giden yolu bulmak için tüm zorlu zorluklardan sağ çıkması gereken bir açık dünya oyunudur. Oyun 2017'de PC, PlayStation ve Xbox'ta piyasaya sürüldü ve yakın zamanda Eylül ayında Nintendo Switch'te piyasaya sürüldü. The Long Dark karanlık oyunuyla ilgileniyorsanız, işte size bazı heyecan verici bilgiler.

THE LONG DARK SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hayatta kalma oyunu, bazı farklı The Long Dark sistem gereksinimleri ile birlikte gelir. İster PC'de ister oyun konsolunda oynayın, oynamadan önce cihazınızın tüm bu kriterleri karşıladığından emin olmanız gerekir. Long Dark sistem gereksinimlerinin bazı temel ayrıntıları aşağıda verilmiştir:

Long Dark PC gereksinimleri

PC oyununu oynamak istiyorsanız, işte temel The Long Dark PC gereksinimleri hakkında ayrıntılar:

İşletim sistemi: Minimum Windows 7

Bellek alanı: 4GB RAM

Grafikler: Minimum Intel 4XXX Serisi W/ 512MB VRAM

Depolama: Minimum 7 GB (uzun koyu boyut 7 GB olduğundan)

İşlemci: 2 GHZ + ile çift çekirdekli Intel i5 işlemci

Ses kartı: normal kart çipli ses kartı yeterlidir

Ancak oyunun en iyi deneyimini yaşamak istiyorsanız, cihazınızın bu The Long Dark PC gereksinimlerine uyduğundan emin olun.

İşletim sistemi: Windows 8 ve üzeri

İşlemci: Intel i7 CPU @ 2.6GHx veya üstü

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: nVidiaGeforce GTX 555 W veya 1GB VRAM Veya gelişmiş modeller

Depolama alanı: 8 GB

Ses Kartı: çevrelenmiş özelliği destekleyen

The Long Dark indir

Oyunu oynamak isteyenlerin oyun konsollarında veya bilgisayarlarında The Long Dark indirmeyi tercih etmeleri gerekir. Oyun konsolu kullananlar, konsol markalarının resmi sayfasını ziyaret edebilir ve indirmek için oyunu satın alabilirler.

PC'nizde oynuyorsanız, resmi web sitesini ziyaret etmeniz ve The Long Dark indirme bağlantısını bulmanız gerekir. Bağlantıya tıkladığınız anda indirme başlayacaktır. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, talimatlara göre cihazınıza yüklemeniz gerekir.

The Long Dark boyutu 7 GB olduğundan lütfen cihazınızda en az 8 GB boş alan olduğundan emin olun.

Android'de The Long Dark

Android kullanıcıları oyunu Android cihazlarda da oynayabilir. Minimum gereksinim Android 8.1 veya iOS 9.0 veya üstüdür. Resmi kaynaklardan resmi The Long Dark indirme bağlantısı ile oyunu Android veya iOS cihazınıza kolayca yükleyebilirsiniz.