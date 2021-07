The Last of US dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak

George R.R. Martin'in aynı adlı eserinden uyarladığı Game of Thrones dizisi ile televizyon tarihinin en görkemli projelerinden birine imza atan HBO, en az GoT kadar iddialı olan The Last of US dizisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Naughty Dog'un ikonik video oyununu televizyona uyarlayan stüdyo, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merakla beklenen serinin yazar ve yapımcısı Craig Mazin, The Last of US dizisi hakkında yeni detaylar paylaştı.

The Last of US Dizisi, Chernobyl'in Yaratıcısı Craig Mazin Tarafından Geliştiriliyor

Katıldığı bir podcast programında Mazin, projeye iki yönetmenin daha ekleneceğini söyledi. Şu anda dizi için açıklanan üç yönetmen bulunuyor: Ali Abbasi, Kantemir Balagov ve Jasmila Zbanic.

The Last of US dizisinin ilk bölümünü, Closeness ve Beanpole filmleri ile büyük beğeni toplayan Rus yönetmen Balagov çekecek. 5 Temmuz 2021'de Kanada'nın Calgary şehrinde başlayan prodüksiyon çalışmaları, 8 Haziran 2022'de tamamlanacak.

Mazin'in verdiği yeni bilgilere göre ilk sezonu 10 bölümden oluşacak olan The Last of US dizisi, toplamda 10 saatlik bir hikaye sunacak. Ne Mazin ne de dizinin ortak yaratıcısı Neil Druckmann, The Last of US'ın hikayesinin ilk sezonda ne kadarının anlatılacağını açıklamadı, ancak ilk oyundaki olayların birinci sezonda yer alacağını düşünüyoruz. Henüz ikinci sezon hakkında bir açıklama yok, ancak senaryonun birkaç sezona yayılma ihtimali oldukça kuvvetli.

JOEL'İ PASCAL, ELLIE'Yİ İSE RAMSEY CANLANDIRIYOR

The Last of US dizisi, Game of Thrones'ta izlediğimiz iki ismi bir araya getiriyor. Seride Joel karakterini Pedro Pascal canlandırırken, Ellie'ye Bella Ramsey hayat veriyor. Terminator: Dark Fate, True Detective ve Marvel's Agents of SHIELD gibi yapımla rol alan ise Joel'in kardeşi Tommy'yi canlandıracak.

Merle Dandridge, video oyununda da seslendirdiği bir karakter olan The Fireflies lideri Marlene'i oynuyor. Tim Burton imzalı Dumbo filmiyle tanınan Nico Parker da Joel'in kızı Sarah'a hayat verecek.

Carolyn Strauss ve Rose Lam, Naughty Dog'un Başkanı Evan Wells ile birlikte dizinin yönetici yapımcılığını üstlenecek. Proje, HBO ve Sony Pictures Television ortak yapımı olarak karşımıza çıkacak.

The Last of US dizisi için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı, ancak beklentiler 2022 yılında yayınlanacağı yönünde.

