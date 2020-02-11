The King Of Staten Island Filmi
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The King Of Staten Island Filmi

The King Of Staten Island filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The King Of Staten Island filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

11.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:58
The King Of Staten Island Filmi

Film, Staten Island’da büyüyen Pete Davidson’ın yarı otobiyografik komedi dramı. Filmde, 11 Eylül’de babasını kaybeden adamın o dönem yaşadıkları ve sonrasında Stand-up dünyasına giriş hikayesi konu ediliyor.

Yönetmen: Judd Apatow

Senaryo: Judd Apatow, Pete Davidson, Dave Sirus

Oyuncular: , Pete Davidson, Maude Apatow, Steve Buscemi, Bel Powley, Pamela Adlon, Bill Burr, Moises Arias, Domenick Lombardozzi, Kevin Corrigan, Machine Gun Kelly, Jimmy Tatro , Pauline Chalamet, Nana Mensah, Adriana DeMeo, Gary Gulman, Hank Strong, Ken Holmes , Luke David Blumm, Anthony Lee Medina, Derek Gaines, Lynne Koplitz, Mario Polit, Jimmy Palumbo , Jamar Greene, Lou Wilson, Raina Cheng, Alexander Jameson, Melania Zalipsky, Chase Sui Wonders

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: The King Of Staten Island

Yapımcı Firma: UIP Türkiye

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Universal Pictures

Vizyon Tarihi: 19.06.2020


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Kaynak: InterSinema.com
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