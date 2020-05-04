The Hitman's Wife's Bodyguard Filmi
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The Hitman's Wife's Bodyguard Filmi

The Hitman's Wife's Bodyguard Filmi
04.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:57

The Hitman's Wife's Bodyguard filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Hitman's Wife's Bodyguard filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

2017 yapımı The Hitman's Bodyguard'ın devam filmi The Hitman's Wife's Bodyguard'ın yönetmenliğini yine Patrick Hughes yaparken, senaryosunda yine Tom O'Connor'ın imzası var. Filmin kadrosunda Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Salma Hayek'in yanı sıra Frank Grillo, Richard E. Grant, Antonio Banderas ve Morgan Freeman da yer alıyorlar.

Yönetmen: Patrick Hughes

Senaryo: Tom O'Connor

Oyuncular: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Morgan Freeman, Salma Hayek, Antonio Banderas, Frank Grillo, Richard E. Grant, Tom Hopper, Caroline Goodall, Blake Ritson, Giulio Berruti, Gabriella Wright, Dragan Micanovic, Tomi May, Brian Caspe, Bern Collaço, Hiten Patel, Bekka Bowling, Harry Taurasi, Kate Nichols, Kateryna Globa, Kristofer Kamiyasu, Adrian Fekete, Ivo Arakov, Enzo Squillino Jr., Max Kraus, Marek Lichtenberg, Alice McMillan, Rodolfo Corsato, Kamontip Krissy Ashton, Anna-Maria Everett

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: The Hitman's Wife's Bodyguard

Yapımcı Firma: Millennium Films

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Millennium Films

Vizyon Tarihi: 27.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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