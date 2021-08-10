The French Dispatch vizyon tarihi! The French Dispatch ne zaman çıkacak?
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The French Dispatch vizyon tarihi! The French Dispatch ne zaman çıkacak?

The French Dispatch vizyon tarihi! The French Dispatch ne zaman çıkacak?
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Ünlü yönetmen Wes Anderson'ın yeni çıkacak filmi The French Dispatch hakkında The French Dispatch ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Adrien Brody, Timothée Chalamet, Bill Murray, Owen Wilson gibi isimlerin yer aldığı kadro sinema severleri heyecanlandırırken, Anderson yeni bir filmin daha çekimlerine başlayacağını açıkladı. İşte, The French Dispatch vizyon tarihi!

The French Dispatch ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Wes Anderson filmlerinin her biri büyük bir sinema sanatıdır. Hollywood'un en sevilen yönetmenlerinden biri olan Anderson, The Royal Tenenbaums, Moonrise Kingdom ve The Grand Budapest Hotelgibi yapımların altına imza atmıştır. Yeni gelecek filmi ise The French Dispatch oluyor. Peki, The French Dispatch ne zaman çıkacak? İşte, The French Dispatch vizyon tarihi!

THE FRENCH DISPATCH VİZYON TARİHİ

The French Dispatch başlangıçta 24 Temmuz 2020'de sinemalarda olacak ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle o yılın 16 Ekim'e ertelendi. Ardından, 24 Temmuz 2020'de filmin gösterimi küresel sağlık krizinin bir sonucu olarak süresiz olarak ertelendi.

Son olarak ise 22 Ekim 2021 olarak tarih güncellendi. Ülkemizde de bu zaman diliminde vizyona girmesi bekleniyor.

The French Dispatch vizyon tarihi! The French Dispatch ne zaman çıkacak?

THE FRENCH DISPATCH OYUNCU KADROSU

  • Benicio del Toro
  • Adrien Brody
  • Tilda Swinton
  • Léa Seydoux
  • Frances McDormand
  • Timothée Chalamet
  • Lyna Khoudri
  • Jeffrey Wright
  • Mathieu Amalric
  • Steve Park
  • Bill Murray
  • Owen Wilson
The French Dispatch vizyon tarihi! The French Dispatch ne zaman çıkacak?

THE FRENCH DISPATCH NEREDE ÇEKİLDİ?

Kasım 2018 ile Mart 2019 tarihlerinde güneybatı Fransa'ya giden başarılı yönetmen Wes Anderson, son filmini küçük Angoulême kasabasında çekti.

Variety'ye göre, Steven Spielberg'in 1980'lerin başında La Rochelle yakınlarındaki Raiders Of The Lost Ark için sahneler çekmesinden bu yana bölgeye ulaşan en büyük Hollywood prodüksiyonuydu.

Anderson'ın yeni filminin çekimleri yaklaşık olarak 25 milyon dolar.

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