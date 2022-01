The Day Before'un çıkış tarihi açıklandı!

Fntastic'in geliştirdiği aksiyon macera çok oyunculu oyunu The Day Before, ete aç, enfeksiyon kapmış ve hayatta kalanların yiyecek, silah ve arabalar için birbirleriyle savaştığı ölümcül, pandemi sonrası Amerika'da geçen bir açık dünya MMO hayatta kalma oyunudur. Oyuncular, bireysel evler, gökdelenler, bankalar, oteller, alışveriş merkezleri ve daha fazlasını içeren dünyayı özgürce keşfedebilecekler.

THE DAY BEFORE ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

The Day Before, 21 Haziran 2022'de ışın izlemeli yansımalar, ortam tıkanıklığı, RTX Global aydınlatma ve PC'de en üst düzey deneyim için NVIDIA DLSS'yi artıran performans ile piyasaya çıkıyor. World Premiere RTX ON oynanışımızın tanıtımını izleyin!

