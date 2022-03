BATMAN (Haberler.com) - The Batman ne zaman vizyona giriyor, 2022 yapımı Batman vizyon tarihi ne zaman sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Merakla beklenen teaser, Ağustos 2020'de sanal DC FanDome sırasında yayınlandı ve Pattinson'ın baş rolündeki neon renkli ilk bakışıyla teaser çok beğenildi. 2022 yapımı Batman vizyon tarihi ne zaman?

THE BATMAN NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Gotham bölge savcısı Gil Colson'ı oynayan Peter Sarsgaard , Şubat 2020'de SiriusXM radyosuna verdiği röportajda , filmin cesur atmosferini ve tonunu oluşturmak için Nirvana ve Pixies gibi çeşitli alternatif rock gruplarından ipuçları alacağını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle birden fazla yapım gecikmesi ve gala tarihi değişikliklerinden sonra, Warner Bros. Pictures'ın "The Batman" filminin 4 Mart 2022'de sinemalara girmesi planlanıyor.

"The Batman" Bir Başlangıç Hikayesi Olmayacak

Yönetmen Matt Reeves, Nisan 2020'de hayranların genç, yetim Bruce Wayne'in "Batman" da kendi çağrısını bulmasını beklememesi gerektiğini belirtti. Aslında film bir başlangıç ??hikayesi değil.

Reeves, "Batman hikayesiyle ilişkilendirdiğim şey, onun geleneksel anlamda bir süper kahraman olmadığı" dedi. "Bir süper gücü varsa, dayanma yeteneğidir… Çok canlı bir karakter ve Batman'in nasıl Batman olduğuyla ilgili olmayan, Batman olmanın ilk günleriyle ilgili bir versiyonunu anlatması… onu yeni şekillerde görmek , bu yapılmamış bir şeyi yapmanın bir yoluydu."

Reeves'in "The Batman" için sinematik etkileri arasında "Chinatown", "The French Connection" ve "Taxi Driver" yer alıyor. "War for the Planet of the Apes"in yönetmeni, senaryoyu Mattson Tomlin ile birlikte yazdı ve "The Batman" de, Denis Villeneuve'nin yakında çıkacak olan "Dune"un yanı sıra "Lion"u da çeken Oscar adayı DP Greig Fraser'ın sinematografisi yer alıyor.

Haberler.com - Gündem