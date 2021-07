"The Banc" Efsanesi Londra'da Gerçekleşti

Jan ve Fabio adlı iki kafadarın burger steak üzerine kurguladıkları The Banc, müşterilerinin vazgeçilmezi oldu. Jan (Can Topçu), "Bir restorandan çok daha fazlası olan The Banc, hayallerimizin gerçeğe dönüştüğü bir mekân oldu" dedi.

Londra'nın kuzeyinde tıpkı her zaman kuzeyi gösteren Kutup Yıldızı gibi lezzeti, kaliteyi ve zarafeti gösteren bir mekânı müşterilerinin hizmetine sundukları için mutlu olduklarını ifade eden Topçu, "Yüksek kalite standartlarını sağlayabilmek adına birtakım kurallar koymak mecburiyetindeydik. Kaliteyi devam ettirebilmek adına da bu kurallardan asla taviz veremeyeceğimizin bilinmesini isterim" dedi.

Müşterilerin konforu için her türlü lüksün düşünüldüğü mekânda, pandemi sürecinden kaynaklı olarak bir masada en fazla 4 kişilik rezervasyon yapabildiklerini dile getiren Can Topçu, "Her şeyi müşterilerimizin memnuniyeti adına yapıyoruz." dedi. Burger steak örneklerini müşterilerine sunarken dini hassasiyetlere de dikkat ettikleri söyleyen Can Topçu, "Sitemizde bu hassasiyetleri göz önünde bulundurduğumuza dair gerekli helal sertifikalarını görebilmeniz mümkündür" dedi.

Önde olmanın farklılık yaratmaktan geçtiğini söyleyen Can Topçu, "Kılık kıyafetten, yaş sınırına hatta zaman kısıtlamasına kadar her yönü ile farklı bir mekân olan The Banc, tüm bu yönleri ile müşterilerinin gözünde her daim önde ve kalitesinden taviz vermeyen bir mekân olmuştur" dedi. Mekânları hakkında yapılan yorumları ve eleştirileri daima takip ettiklerini ve her türlü eleştiriyi dikkate aldıklarını ifade eden Can Topçu, "Müşterilerimizin hakkımızda yaptığı her türlü yorum bize yol gösterici olup, genel itibari ile hakkımızda yapılan olumlu ve memnuniyet verici yorumlardan bizler de mutluluk duyuyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler