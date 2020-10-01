The 100 konusu nedir? The 100 dizisi oyuncuları kim? The 100 8. sezon ne zaman?
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The 100 konusu nedir? The 100 dizisi oyuncuları kim? The 100 8. sezon ne zaman?

01.10.2020 07:53 | Son Güncelleme: 01.10.2020 07:57
The 100 konusu nedir? The 100 dizisi oyuncuları kim? The 100 8. sezon ne zaman?

Bilimkurgu, gizem ve gerilim türündeki ABD yapımı The 100 dizisi 2014 yılında ilk sezonuyla ekrana gelmişti. Dünya'nın yaşanılamayacak hale gelmesi sonrası uzayda yaşamlarını sürdüren ve sonrasında 100 gencin Dünya'ya gönderilmesiyle başlayan The 100 7. sozun yayımlandı. The 100 izle...

The 100 dizisi Eliza Taylor'ın başrollüğünde sevenleriyle buluşuyor. 2019 yılında 6. sezonu yayımlanan dizi 7. sezon ile izleyen karşısına çıkmıştı. Kass Morgan'ın aynı isimdeki kitabından ekrana uyarlanan The 100 oyuncuları ve konusu araştırılıyor. The 100 8. bölüm yayımlanacak mı?

THE 100 İZLE..

THE 100 8. SEZON NE ZAMAN?

Amerika yapımı The 100 dizisi 7 sezonu ile kısa süre önce ekrana geldi. Geni,ş bir izleyici kitlesine sahip olan yapımın 7. sezonda final yapması planlanıyor. 8. sezon için bir açıklama yapımadı.

The 100 konusu nedir? The 100 dizisi oyuncuları kim? The 100 8. sezon ne zaman?

THE 100 KONUSU NEDİR?

97 yıl önce yeryüzünde yaşayan insanların ölümüyle sonuçlanan nükleer bir savaş gerçekleşmiş ve dünyanın yüzeyi yaşanılamayacak seviyede radyasyonla kaplanmıştır. Bilinen tek hayatta kalanlar gezegenin yörüngesinde bulunan 12 farklı ülkeye ait istasyonlarda yaşayanlardır ve bu uzay istasyonları Ark ismindeki istasyonun oluşturulması için Jaha başkanlığında birleşir. Kaynaklar kıttır, suçun türüne bakılmaksızın 18 yaşın üstündeki suçlular uzaya fırlatılarak ölümle cezalandırılmaktadır.

The 100 konusu nedir? The 100 dizisi oyuncuları kim? The 100 8. sezon ne zaman?

Ark'ın kaynakları tükenmektedir, yeni yaşam kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır. 100 genç mahkûmun dünyaya gönderileceği duyurulur ve yaşam olanaklarının öğrenilmesi amacıyla eski suçlarının bağışlanacağı söylenerek son savaştan önce kurulan, içinde bolca bozulmayan erzak bulunduğu düşünülen Weather Dağı'nın yakınına eski bir uzay gemisiyle gönderilir. Planlananın aksine gençler dağın uzağına iner ve geçici bir topluluk kurmak için aralarında mücadele eder. Ancak sorunları bunlarla sınırlı kalmayacak ve Dünyalılar diye adlandırılan, yeryüzünde nükleer patlama ve radyasyondan kurtularak sağ kalmayı başarmış bazı insanlar; Biçiciler adındaki yamyama dönüşmüş dünyalılar ve dağ adamlarıyla karşılaşacaklardır.

The 100 konusu nedir? The 100 dizisi oyuncuları kim? The 100 8. sezon ne zaman?

THE 100 OYUNCULARI KİM?

Eliza Taylor

Bob Morley

Paige Turco

Thomas McDonell

Eli Goree

Richard Harmon

Marie Avgeropoulos

Isaiah Washington

Ricky Whittle

Alycia Debnam-Carey

Lindsey Morgan

Henry Ian Cusick

Devon Bostick

Christopher Larkin

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