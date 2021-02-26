TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz: "Okçuluğun tarihi ve ahlaki misyonu için çalışıyoruz"

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, federasyon olarak sportif anlamda çalışma yaparken bir yandan da okçuluğun tarihi ve ahlaki misyonunu ortaya çıkarma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, federasyon olarak sportif anlamda çalışma yaparken bir yandan da okçuluğun tarihi ve ahlaki misyonunu ortaya çıkarma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toksöz, Kütahya Belediyesinin Geleneksel Türk Okçuluk Tesislerindeki bayrak göndere çekme töreninde yaptığı konuşmada, çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.

Kütahya'daki Ok Meydanı'nın İstanbul'daki Ok Meydanı'ndan sonra ikinci alan olduğuna işaret eden Toksöz, "Federasyon olarak sportif anlamda çalışma yaparken bir yandan da okçuluğun tarihi ve ahlaki misyonunu ortaya çıkarma adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi.

Toksöz, gençlere, ok atmaya başladıklarında ilk söyledikleri sözün ahlak ve maneviyat olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Yani biz sadece ok atmıyoruz, biz bir sünnet olan sporu yapıyoruz ve tarihimizin derinliklerinden gelen damarlarımızda bulunan bu geni, şevki, bu aşkı ortaya çıkaracak gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla beraber geleneksel Türk okçuluğunu tüm Türkiye'de daha da iyi duruma getirebilmek için çalışıyoruz. Bu anlamda Kütahya'da, İstanbul'daki Okçular Vakfından sonra ihya edilen ikinci Ok Meydanı olması çok önemli ve kıymetli bizim yönümüzden."

Kütahya Valisi Ali Çelik de okçuluk alanında faaliyet gösteren federasyon, kulüp ve tesislerin önemine değindi.

Belediye Başkanı Alim Işık ise yerel yönetim olarak ata yadigarı sporları gelecek nesillere aktaracak çalışmalar yapacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, tesiste Türk bayrağı ve ilgili kurumlara ait flamalar göndere çekildi.

Kütahya Germiyan Ata Sporları Kulübü Başkanı Selim Erdoğan'ın tesisle ilgili bilgi verdiği tören, protokol üyelerinin ok atışı ile sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan