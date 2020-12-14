TGF 62.Başkanlar Konseyi toplandı
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TGF 62.Başkanlar Konseyi toplandı

14.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:31
TGF 62.Başkanlar Konseyi toplandı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle 62. Başkanlar Konseyi toplantısını interaktif bir ortamda gerçekleştirdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle 62. Başkanlar Konseyi toplantısını interaktif bir ortamda gerçekleştirdi.

TGF yönetim kurulu, Basın Vakfı ve federasyona üye cemiyet başkanlarının katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Gazetelerin tek tek kapandığını belirterek "İnteraktif bir ortamda olmasına rağmen katılımın yoğun olmasından dolayı memnuniyet duydum. 61'inci başkanlar konseyi toplantımız gibi 62'nci toplantımızı da yüz yüze yapamadık. Umarız bir sonraki başkanlar konseyi toplantımızı yüz yüze gerçekleştiririz. Dünya ve ülkemizde salgın hala artarak devam ediyor. Koronavirüse yakalanan 15 arkadaşımızı kaybettik, rahmet diliyorum. İnşallah aşı ile birlikte sağlıklı günlere döneceğiz" dedi.

"4 yıl önce bin 800 olan gazete sayısı 925'e düştü"

Anadolu basınının zor bir süreçten geçtiğini belirten TGF Genel Başkanı Karaca,"4 yıl önce resmi ilan alan yerel gazetelerin sayısı Bin 800'dü. Şu anda ise 925'lere düştü. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ne yazık ki gazete kapanmaları 2021 yılında da devam edecek. Televizyonların da durumu çok kötü. Bu süreçte en azından uydu bedellerinin kaldırılmasını istedik ancak olmadı. TV'lerin bu sıkıntısına mutlaka çözüm bulunmalıdır.

"Resmi ilana yüzde 20 zam"

Karaca, resmi ilanlara gelen zamlar hakkında ise konuşmasında şunları söyledi:

"Zor durumdaki Anadolu basınına destek olan Basın İlan Kurumu Genel Müdürüne de teşekkür etmek istiyorum. TGF'nin görüşlerini benimseyerek birçok olayda bize katıldı ve destek verdi. Son olarak, resmi ilanlara yüzde 20 zam verildi, 2021 de gazetelerimiz zamlı ilan yayınlayacak. Gazetelere 6-7 bin lira ek kazanç demektir. Öte yandan bu süreçte satış şartının kaldırılması da olumlu oldu." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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