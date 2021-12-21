TGC, Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti - Haberler
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TGC, Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

TGC, Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayın esnasında tokat atan Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti.

TGC, Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti

İSTANBUL - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İHA muhabiri Ahmet Demir'e canlı yayın esnasında tokat atan Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda 1537 sicil numaralı üyesi Muharrem Sarıkaya'nın meslektaşına şiddet uygulamasını değerlendirdi.

Toplantıda Muharrem Sarıkaya'nın meslektaşı İhlas Haber Ajansı kameramanı Ahmet Demir'e hakaret etmesini, şiddet uygulamasını TGC Tüzüğü'ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne, meslek onur ve saygınlığına aykırı bulundu.

TGC, bu nedenlerle Sarıkaya hakkında disiplin soruşturması açılmasına, savunmasının istenmesine, savunması alındıktan sonra Onur Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verdi.

TGC, Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti

TGC, Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti

TGC, Muharrem Sarıkaya'yı Onur Kurulu'na sevk etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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