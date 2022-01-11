TGC 63. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ne başvurular başladı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri"ne başvurular başladı.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, 63 yıldır düzenlenen ödüller için başvurular 11 Şubat Cuma günü son bulacak.

TGC Başarı Ödülleri, "Basın", "Televizyon-Radyo" ve "İnternet Gazeteciliği" ana başlıkları altında 1 Ocak 2021–31 Aralık 2021 tarihleri arasında yayımlanan eserlere veriliyor.

Başarı Ödülleri kapsamında bir gazeteci veya yayın organına bir yıllık çalışması dikkate alınarak TGC başkanlarından Nezih Demirkent adına konulan Özel Ödül belirleniyor.

Kadın Haberi Ödülü, TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu tarafından önerilerek TGC Yönetim Kurulu tarafından veriliyor.

Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri "Basın" kategorisinde "Haber (siyasal, ekonomi, toplum, eğitim, sağlık, kültür-sanat-magazin, spor)", "Köşe Yazısı", "Araştırma (tek veya seri)", "Röportaj-Söyleşi", "Sayfa Düzeni (birinci sayfa, iç sayfa)", "Karikatür (seri-bant dahil)" ve "Fotoğraf" dallarında verilecek.

"Radyo-Televizyon" kategorisinde "Televizyon Haber", "Haber Programı", "Haber Araştırma", "Belgesel", "Kültür-Sanat Programı", "Spor Programı" ve "Kamera Çalışması" dallarında, "Radyo" kategorisinde ise "Haber" veya "Program" dallarındaki başvurular ödüllendirilecek.

"İnternet Gazeteciliği" kategorisinde "İnternet Haber", "İnternet Röportaj" ve "İnternet Özgün Köşe Yazısı" dallarında ödül verilecek.

Ödüle aday eserlerin en geç 11 Şubat Cuma günü saat 16.00'ya kadar "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreterliği Türkocağı Cad. No: 1 Cağaloğlu/İstanbul" adresine iletilmesi gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi 0 (212) 513 83 00 numaralı telefondan, cemiyet@tgc.org.tr'den ve www.tgc.org.tr üzerinden alınabiliyor.

AA / Andaç Hongur Erpehlivan - Son Dakika Haberleri

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