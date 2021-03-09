TGB, "HDP'ye kapatma davası açılması" için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu
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TGB, "HDP'ye kapatma davası açılması" için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

09.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:20

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), HDP'ye kapatma davası açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), HDP'ye kapatma davası açılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundu.

TGB'li grup, başvurunun ardından Yargıtay önünde basın açıklaması yaptı.

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Türk ordusu ve Türk polisinin, Türk milletinin desteği ile büyük zaferlere yürüdüğünü belirtti.

Bu zaferleri taçlandırmak için TGB olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı önünde toplandıklarını ifade eden Gençer, "Talebimiz, açık ve net; HDP kapatılsın. Mehmetçiğimiz, Meclisten arkadan vurulmasın. HDP kapatılsın, Eren Bülbüller yaşasın. HDP'nin kapatılması silahla yürüyen başarılı mücadelenin zaferi ve Türk milletinin huzuru ve güvenliği için bir zorunluluktur." diye konuştu.

"Atatürk gençliği görev başında" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atan grup üyeleri "Mecliste PKK istemiyoruz" yazılı pankart açtı.

Gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.

TGB, 'HDP'ye kapatma davası açılması' için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu
TGB, 'HDP'ye kapatma davası açılması' için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu
TGB, 'HDP'ye kapatma davası açılması' için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu
TGB, 'HDP'ye kapatma davası açılması' için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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