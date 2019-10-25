TFF'den tokatçı antrenöre soruşturma!

25.10.2019 17:35

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), soyunma odasında futbolcularına attığı tokatla gündem olan Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soyunma odasında futbolcularına tokat atarken çekilen görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle birlikte gündem olan ve tepkileri üzerine çeken Meysuspor antrenörü Halit Kurt hakkında TFF tarafından soruşturma başlatıldı.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Kayseri Meysuspor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır.

Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda olay tarihinde Kayseri Meysuspor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır.

Bu vesileyle her türlü şiddeti esefle kınadığımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

(İHA)

Kaynak: İHA