TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
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TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu

10.02.2021 02:10 | Son Güncelleme: 10.02.2021 02:17
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu

ÜSKÜDAR'da Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesinde bulunan asırlık çınar büyük bir gürültü ile devrildi.

ÜSKÜDAR'da Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesinde bulunan asırlık çınar büyük bir gürültü ile devrildi. Güvenlik kulübesinin üzerine devrilen ağacın kırılan dalları yol kenarında park halinde bulunan bir araca zarar verdi. Güvenlik görevlisi ise saniyeler önce kulübenin içinden çıktığı için kurtuldu.

Olay saat 00.30 sıralarında Beylerbeyi Mahallesi, Beybostanı Sokak üzerinde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesinde meydana geldi. Tesislerin bahçesinde bulunan asırlık çınar bir anda büyük bir gürültü ile devrildi. Güvenlik kulübesinin üzerine yıkılan ağacın dalları tesislerin dışında yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilde hasara neden oldu.

Güvenlik görevlisi ise ağacın devrilmesinden saniyeler içinde kulübeden çıktığı için son anda kurtulmuş oldu. Ağacın kırılan dalı kulübenin tavanını delerek içeri girdi.

KORKUNÇ BİR GÜRÜLTÜ İLE DEVRİLDİ

Tesislerin hemen yanındaki taksi durağında şoför olarak çalışan Raif Turmuş yaşananlarla ilgili olarak; "Biz taksi durağında bekliyorduk, korkunç bir gürültü oldu. Bir baktık federasyonun içindeki ağaç yola yıkıldı. Çok korkunç bir gürültü, sanki deprem oluyormuş gibi yani. Yaşlı bir ağaç, kökünden koptu. Herhalde dünkü rüzgarda o darbeyi aldı, bu akşam hafif rüzgarla beraber demek ki yıkılmalık oldu yani. İçeride kulübede görevli vardı, görevli lavaboya gitti, arkasından yıkıldı. Mucize gibi yani, o arkadaş lavaboya gitmese onun orada işi bitmiştiö şeklinde konuştu.

CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN

Devrilen ağaçtan zarar gören 34 KG 5016 sahibi Ayşe Kırıcı ise; "Geçmiş olsun diyorum kendime, Allah'tan çok zarar vermemiş. Bu saatte de böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Ne diyeyim yani, mala gelsin de cana gelmesin" ifadelerini kullandı.Polis ekipleri ağacın devrildiği Beybostanı Sokağı şerit çekerek trafiğe kapattı. Olay yerine gelen belediye ekiplerinin sokaktaki dal parçalarını toplamasının ardından, sokak tekrar trafiğe açıldı.

 


- Okur
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu
TFF Beylerbeyi Tesisleri'nin bahçesindeki asırlık çınar devrildi, görevli kıl payı kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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