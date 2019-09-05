Tetanozdan ölen 18 yaşındaki kadının ailesi konuştu

05.09.2019 15:32

Zonguldak'ta ayağına çivi batan 18 yaşındaki 2 aylık hamile kadın, tetanoz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadının cenazesi İstanbul'da toprağa verilirken, acılı aile olayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Fındık işçiliği için ailesi ile birlikte Zonguldak'ın Alaplı ilçesine giden 18 yaşındaki Aycan Kara'nın bir süre önce ayağına çivi battı. 2 aylık hamile kadın, hastanedeki tedavisinin ardından yutma güçlüğü ve ağzını açmada güçlük çekince tekrar hastaneye gitti. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi enfeksiyon hastalıkları bölümüne sevk edilen kadın, yoğun bakımda 11 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Genç kadının karnındaki bebeği de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.



Olayla ilgili konuşan dayı Emrah Coşkun, "Biz hastayı Ereğli Hastanesine götürdük. Muayene ettiler. Bizim aklımıza çivi gelmiyor. Çocuk saat geçtikçe kötüye gidiyor. Doktorlar bize 'Buna bir şey battı mı' diye sorunca babasının aklına geliyor, 'çivi battı' diyor. Doktorlar da o zaman tetanoz olmuş diyor. Çocuğu yoğun bakıma soktuk. Bilinci yerindeydi girdiğinde, bir gün sonra kalbi durmuş" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA