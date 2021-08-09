TETA Esports 2021 sezonunda mücadele edecek Pubg Mobile kadrosunu duyurdu
tetagaming Pubg Mobile kadrosunu açıkladı.
TETA Esports, Twitter adresinden yaptığı duyuru ile kendilerini uluslararası turnuvalarda temsil edece olan Pubg Mobile kadrosunu .
Kadroda yer alan isimler:
Ömer berat "maritza" Öyürüm
Berkay "zuka" Özdemir
Ökkeş Efe "zhecs" Korkma
Berat "noestro" Çolak
Furkan Kağan "zicef" keyvan
TETA Esports organizasyonu Twitter'dan paylaştıkları gönderide duyurdukları Pubg Mobile kadrosu ile sözleşmeli olarak çalışacaklarını da söyledi. Kadroda yer alan oyunculara ve organizasyona başarılar diliyoruz.
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Kaynak: Playerbros