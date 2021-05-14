Testi pozitif olan Ece, arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra kayboldu, 6 saat sonra bulundu

BOLU'da, çiftlik evinde gece arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan Ece Eker (22) yaklaşık 6 saat sonra bulundu.

BOLU'da, çiftlik evinde gece arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra yürüyüşe çıktığı ormanda kaybolan Ece Eker (22) yaklaşık 6 saat sonra bulundu. Koronavirüs testinin pozitif olması nedeniyle karantinada olması gereken Eker, hastanedeki tedavisinin ardından ceza uygulanıp KYK yurduna götürülecek.

Kent merkezinde yaşayan Ece Eker, dün gece saatlerinde 5 arkadaşıyla birlikte Çakmaklar köyünde, çiftlik evinde alkol aldı. Ece Eker, ardından çiftlik evinden çıkıp, ormanda yürüyüşe çıktı. Ormanda karşılaştığı bir hayvandan korkan genç kız, koşmaya başlayınca kayboldu. Ece Eker, cep telefonuyla jandarmayı arayıp, haber verdi. Bunu üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Eker, saat 10.30 sıralarında, yayladaki evine giden bir vatandaş tarafından bulundu. Vatandaş, durumu genç kızı bulduğu bölgeye 200 metre uzaklıkta arama yapan AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, ulaştıkları Ece Eker'e su verdi.

Yaklaşık 6 saat ormanda kalan ve ayak bileğini incittiği belirlenen Ece Eker, ambulansla tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİFMİŞBu arada Ece Eker'in sorgulamasını yapan sağlık ekibi, koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve karantina altında bulunması gerektiğini tespit etti. Ece Eker'e hastanedeki tedavisinin ardından karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulanacağı ve KYK yurduna götürüleceği bildirildi.

Ece Eker'in birlikte alkol aldığını iddia ettiği arkadaşlarının herhangi bir kayıp başvurusu yapmadığı da ortaya çıktı. Genç kızın temaslı arkadaşlarının bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı