Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı video mesaj yayınladı
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Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı video mesaj yayınladı

Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı video mesaj yayınladı Korona virüs testi pozitif çıkan Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, vatandaşlara video mesaj yayınladı.

15.09.2020 18:02 | Son Güncelleme: 15.09.2020 18:22

Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı video mesaj yayınladı

DENİZLİ - Korona virüs testi pozitif çıkan Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay, vatandaşlara video mesaj yayınladı. Yayımladığı mesajda "Korona virüs henüz geçmiş değil. Lütfen Maske takmaya, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi.

Korona virüs testi pozitif çıkan ve bunu sosyal medya hesabından paylaşan Beyağaç Belediye Başkanı Akçay, video aracılığıyla vatandaşlara seslendi. Tavas Devlet Hastanesinde yaptırdığı testin pozitif çıkan Başkan Akçay, evde karantinada tedavisi devam ediyor. Yayınladığı video mesajda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat çeken Başkan Akçay, "Sevgili vatandaşlarımız, korona virüs salgını henüz geçmiş değil. Bu nedenle maske takmaya, sosyal mesafeye uymaya ve hijyen kurallarını uygulamaya özen gösterelim. Tedbir tercih değil zarurettir. Bu zorlu günleri inşallah huzur içersinde hep birlikte atlatmak için evde kalalım sağlıklı kalalım" ifadelerini kullandı.

Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı video mesaj yayınladı

Kaynak: İHA

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