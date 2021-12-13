TRT 1'in büyük beğeniyle izlenen dizisi 'Teşkilat', 12 Aralık Pazar akşamı yayınlanan yirmi altıncı bölümüyle büyük ilgi gördü.

'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #ZorluGörev etiketiyle de sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Libya'da sağlanan büyük başarı Şirket'i bir hayli rahatsız etti. Şirketin baskısı altındaki Yıldırım hem yeni hamlesini yapmak hem de Nemesis'in ilk adımını atmak için harekete geçti. Teşkilat, Serdar'ı kendisine yapılan zihin oyunlarından kurtulup kurtulmadığına dair bir uygulamaya tabi tuttu. Testi başarıyla geçen Serdar, görevine döndü.

Örgüt tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan videodaki tehdit söylemleriyle yaratılmak istenen kaos ortamını engellemek için tüm ekip seferber oldu. Serdar ve Zehra, videonun çekildiği adreste elde edilen bilgilerle, örgütün Dolunay Parkı'nda bir bomba patlatacağını öğrendi. Parka giden Serdar ve Zehra, canlı bombayı durdurmayı başarsa da başka bir noktada yaşanan patlamanın önüne geçemedi.

Yıldırım'ın talimatıyla gerçekleştirilen saldırı herkesi derinden üzdü. Halit Başkan'ın yaptığı konuşma tüm ekibi kendine getirdi. Serdar, Yıldırım'ın evine yaptığı baskınla kendin ateşe atarken aslında Yıldırım'ın elindeki kriptolu telefonu geçirmeyi hedefledi. Yıldırım, Serdar'ın bu çıkışını lehine kullanmak istese de Serdar istediğini elde etti ve Yıldırım'ın telefonu incelemeye alındı.

Uzay ve Gürcan'ın telefondaki şifreli yazışmaları çözmesiyle, Zehra ve Serdar havaalanına doğru yola çıktı. Ancak tehlikede olduğu düşünülen kule görevlisinin 'Uyuyanlar'dan biri çıkması üzerine Zehra, ölümle burun buruna geldi.

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