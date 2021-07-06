Test Drive Unlimited Solar Crown İçin Çıkış Tarihi Açıklandı
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Test Drive Unlimited Solar Crown İçin Çıkış Tarihi Açıklandı

Test Drive Unlimited Solar Crown İçin Çıkış Tarihi Açıklandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

NACON ve KT Racing, Test Drive Unlimited Solar Crown'un 22 Eylül 2022'de çıkacağını duyurdu.

NACON ve KT Racing, Test Drive Unlimited Solar Crown'un 22 Eylül 2022'de çıkacağını duyurdu. Bu duyuruyu kutlamak için ekipler aşağıda bulabileceğiniz bir CG fragmanı yayınladı.

Yayıncı NACON yaptığı açıklamada:

"Test Drive Unlimited Solar Crown, Alain Jarniou ve ekibinin yeni iddialı projesi. WRC serisi gibi motor sporları simülasyonları yapma deneyimlerinden yararlanan KT Racing ve NACON, franchise'ın yeni vizyonunu sunuyor. Test Drive Unlimited Solar Crown, güzel araba sevgisine ve 1: 1 ölçekte yeniden yaratılan lüks bir ada dünyasında sürüş keyfine dayanan serinin DNA'sını koruyor. Oyuncular Solar Crown'da birbirleriyle yarışacaklar; karakterlerinin topluluk içindeki statüsünü yükseltmek için gizemli bahislerle bir yarışma."

Son olarak, oyun Hong Kong'da gerçekleşecek. Ne yazık ki, NACON herhangi bir oyun (veya en azından oyun motoruna dair) görüntülerini yayınlamadı. Başka bir deyişle, bu fragmandan fazla bir şey beklemeyin.

Aşağıda oyun için yayınlanmış olan videoyu izleyebilir ve Hong Kong adasını keşfedebilirsiniz. Kendi adıma konuşacak olursam yeni oyunun çıkıyor olmasından büyük bir heyecan duyuyorum. Ayrıca yeni oyunla ilgili büyük beklentilerim var ve umarım bunu karşılayabilir.

Kaynak: Turkmmo

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