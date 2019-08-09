Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Teşrik tekbiri okunuşu ve hükmü nedir?

09.08.2019 12:53

Kurban Bayramı'na has bir zikir olan teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor merak ediliyor. Bu sene Kurban Bayramı, 11 Ağustos Pazar günü başlayacak. Vacib bir zikir olan teşrik tekbirleri, arefe günü başlıyor, 4. günü sona eriyor. Bu süre arasında belirli bir sayı okunması gerekiyor. Vatandaşların merak ettiği teşrik tekbiri nedir, teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor, kaç adet okumak gerekiyor ve teşrik tekbiri okunuşu haberimizde.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR? TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı'nın arifesinde (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (13 zilhicce) farz namazlardan sonra toplam 23 defa "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor.

Buna göre teşrik tekbirlerinin okunması yarın (10 Ağustos Cumartesi) sabah namazı ile başlıyor. 14 Ağustos Çarşamba günü ikindi namazı ile son buluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aktardığı bilgiye göre 'teşrik' Arap dilinde 'etleri doğrayıp kurutmak' anlamına geliyor. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2, 3 ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırmış. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında 'eyyam-ı teşrik - teşrik günleri' deniliyor. 'Tekbir' ise Allah'ı yüceltmek anlamına geliyor.

TEŞRİK TEKBİRİNİN HÜKMÜ NEDİR?

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vacip.

Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise müstehap.

Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlü.

TEŞRİK TEKBİRİ OKUNUŞU VE MANASI

Teşrik Tekbirinin Arapçasının Türkçe Okunuşu Söylenişi ve anlamı meali şu şekildedir;

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber, Allahu ekber velillâhi'l-hamd"

Teşrik tekbirinin Türkçe meali: "Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" şeklindedir.