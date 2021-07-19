Teşrik tekbiri kaç kez söylenir? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır Diyanet!

Teşrik tekbiri, Zilhicce ayının belirli günlerinde farz namazlarının ardından söylenir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre 19 Temmuz Pazartesi Arefe Günü'nde Teşrik Tekbiri alınıyor. Bu kapsamda Teşrik tekbiri nasıl ve ne zaman getirilir sorusuna yanıt aranıyor. Teşrik tekbiri kaç kez söylenir? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır Diyanet!

Teşrik tekbiri kaç kez söylenir? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır? sorularının yanıtları merak ediliyor. Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Peki Teşrik tekbiri nedir, nasıl getirilir? Diyanet ile Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve ne zaman biter, unutulursa ne yapılır?

TEŞRİK TEKBİRLERİNİN NEDİR, BU TEKBİRLERİ KİMLER NE ZAMAN GETİRİR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRİ HANGİ ZAMANLARDA SÖYLENİR?

"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenen teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eder. Yani 9 Zilhicce sabah namazından 13 Zilhicce ikindi namazına kadar getirilir.

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA NE YAPILIR? DİYANET!

Teşrik tekbiri hanefi mezhebine göre kaza edilir ama diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez. Hanefi mezhebinde herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, teşrik günlerinde, yani Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar, kılınacak bir namazın farzının peşinden kaza edilmesi gerekir.