Tesla'nın elektrikli pikap aracı Cybertruck için 250 bin sipariş verildi
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı pikap aracı Cybertruck için ön sipariş sayısı 250 bine ulaştı
27.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:41
Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı pikap aracı Cybertruck için ön sipariş sayısı 250 bine ulaştı.
Şirketin tepe yöneticisi Elon Musk, Twitter üzerinden "250k" şeklinde paylaşım yaparak sipariş sayısına gönderme yaptı. Ancak şirketten konu hakkında resmi bir doğrulama gelmedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com