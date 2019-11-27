Tesla'nın elektrikli pikap aracı Cybertruck için 250 bin sipariş verildi
Haberler » Dünya » Tesla'nın elektrikli pikap aracı Cybertruck için 250 bin sipariş verildi - Haber

Tesla'nın elektrikli pikap aracı Cybertruck için 250 bin sipariş verildi

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı pikap aracı Cybertruck için ön sipariş sayısı 250 bine ulaştı

27.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:41
Tesla'nın elektrikli pikap aracı Cybertruck için 250 bin sipariş verildi

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı pikap aracı Cybertruck için ön sipariş sayısı 250 bine ulaştı.


Şirketin tepe yöneticisi , üzerinden "250k" şeklinde paylaşım yaparak sipariş sayısına gönderme yaptı. Ancak şirketten konu hakkında resmi bir doğrulama gelmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et