Tesla'nın Çin'deki fabrikası için Pekin yönetimi devlet desteği verecek
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Tesla'nın Çin'deki fabrikası için Pekin yönetimi devlet desteği verecek

Elekrikli otomobil üreticisi ABD'li Tesla'nın, Çin'in en büyük şehri Şangay'da kurulma aşamasında olan dev fabrikasında üreteceği araçlar için Pekin hükümetinden devlet desteği alacağı belirtildi.

06.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 17:13
Tesla'nın Çin'deki fabrikası için Pekin yönetimi devlet desteği verecek

Elektrikli otomobil üreticisi ABD'li Tesla'nın, Çin'in en büyük şehri Şangay'da kurulma aşamasında olan dev fabrikasında üreteceği araçlar için Pekin hükümetinden devlet desteği alacağı belirtildi.


Çin Endüstri ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı internet sitesinden yaptığı açıklamada, ilk etapta haftada 1000 adet üretilmesi öngörülen Tesla Model 3'ün iki farklı versiyonuna "yeni enerjili araçlar" (New electric Vehicles-NEV) programı kapsamında devlet desteği verileceğini duyurdu. Tesla'dan yapılan açıklamada da bu desteğin garanti altına alındığı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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