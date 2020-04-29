Tesla Koronavirüs Sürecine Yeterli Desteği Sundu Mu?
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Tesla Koronavirüs Sürecine Yeterli Desteği Sundu Mu?

Otomotiv devi olarak anılan Tesla Koronavirüs süreci ile ağır bir sınavdan geçmiş oldu.

Tesla Koronavirüs Sürecine Yeterli Desteği Sundu Mu?
29.04.2020 05:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 05:27

Otomotiv devi olarak anılan Tesla Koronavirüs süreci ile ağır bir sınavdan geçmiş oldu. Henüz bu virüsün etkileri geçmedi ancak Tesla iyi bir mücadele verdi diyebiliriz.

Büyük şirketler bugüne kadarki en ağır krizlerden bir tanesini yaşıyor. Hem ekonomik açıdan hem de çalışanlar ile ilgili büyük problemlerle karşı karşıya kalan Tesla gibi firmalar ayakta kalmaktan büyük zorluk çekti. Bunun da ötesinde insanlar büyük şirketlerden yine kendi büyüklükleri ile doğru orantılı yardımlar beklediler.

Tesla solunum cihazları ile beklentiyi karşıladı

Ürettiği araçların tasarımı ile hayranlık uyandıran Tesla virüs sürecinde en önemli sorunlardan birisi olan yoğun bakım ünitelerine destek gönderdi. Yoğun bakım üniteleri solunum cihazlarına büyük bir ihtiyaç duyuyordu.

Koronavirüs pandemisi akciğerlere saldırdığı için hızlıca nefes problemi yaratıyordu. Dünya genelinde ölen 200.000 civarı insanın ölüm nedeninin önemli bir bölümü bu sorundan kaynaklıydı Tesla böyle bir problemin varlığından haberdar olduğu için solunum cihazı geliştirme kararı aldı ve cihazlar New York'a gönderildi.

Tesla her ne kadar bu tür yardımlarla sınıfı geçse bile çalışanları ile ilgili biraz tereddüt yarattı. Virüs salgını henüz geçmeden şirket, çalışanlarını işe çağırdı. Bu durum Tesla ile ilgili kafalarda soru işareti yarattı. Sizce Tesla salgın sürecini yönetebildi mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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