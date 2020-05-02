Tesla CEO'su Elon Musk'ın bir Twitter mesajı 14 milyar dolara mal oldu

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın tepe yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın Twitter hesabında paylaştığı bir mesaj sonrası şirket hisseleri borsada yüzde 10 değer kaybetti.Tesla hisselerinin borsadaki toplam kaybı ise 14 milyar dolar oldu.