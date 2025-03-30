TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM BU HAFTA YOK MU: TRT1 Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 30 Mart Pazar Teşkilat yeni bölüm neden yok?

TRT 1'in aksiyon dolu dizisi Teşkilat, 30 Mart Pazar günü yayın akışında yer almayınca izleyiciler sosyal medyada ve arama motorlarında araştırmalara başladı. "Teşkilat bu hafta neden yok?", "Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları gündeme gelirken, dizinin yayın tarihine dair detaylar merak ediliyor. Peki, TRT1 Teşkilat yeni bölümü bu hafta yok mu? Teşkilat ne zaman yayınlanacak? İşte, Teşkilat dizisinin son durumu ve beklenen bölümle ilgili son gelişmeler…

TEŞKİLAT BU HAFTA YOK MU?

TRT 1'in aksiyon dolu dizisi Teşkilat bu hafta 30 Mart Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranlarda olmayacağını duyurdu.30 Mart Pazar günü ise Teşkilat dizisinin yeni bölümü yerine TRT 1 ekranlarında "3'te 3" adlı bir bilgi yarışması ve ardından dizinin tekrar bölümü yayınlanacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM BU HAFTA YOK MU

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı öncesi yayın takviminde değişiklik yapan dizinin 138. bölümü 6 Nisan Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

TRT1 Teşkilat yeni bölüm ne zaman