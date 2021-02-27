Teşkilat'ın afişi yayınlandı
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Teşkilat'ın afişi yayınlandı

27.02.2021 13:02 | Son Güncelleme: 27.02.2021 13:07
Teşkilat'ın afişi yayınlandı

Hayatlarını adadıkları, ölmeyi göze aldıkları görevlerinde yedi özel ajanın kahramanlık hikayesinin anlatılacağı 'Teşkilat' dizisinin afişi adeta dizinin tüm gizemini yansıtıyor.

Hayatlarını adadıkları, ölmeyi göze aldıkları görevlerinde yedi özel ajanın kahramanlık hikayesinin anlatılacağı 'Teşkilat' dizisinin afişi adeta dizinin tüm gizemini yansıtıyor.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı 'Teşkilat'; yedi vatan sevdalısı istihbaratçının olağanüstü operasyonlarını, geride bıraktıkları sevdiklerini, vatan uğruna yaptıkları fedakarlıkları, görkemli bir prodüksiyonla ve nefes kesen bir senaryoyla ekrana taşıyacak.

Türkiye'nin yakın tarihindeki bazı olaylara da ışık tutacak olan 'Teşkilat', 7 Mart Pazar saat 20.00'de TRT 1'de başlıyor…

Kaynak: Hürriyet

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