Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ise Serdar'ın yaşadıkları gündeme gelecek.

"İLK BOMBA TÜRKİYE'NİN KALBİNDE PATLAYACAK"

MİT'in özel ekibi Türkiye'ye düzenlenmeyi planlanan büyük saldırıyı önlemeye çalışıyor. Ekibe gönderilen mesajda "İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak. 12 saatte bir yeni bomba patlayacak" deniliyor.

SERDAR BAŞINA SİLAH DAYIYOR

Diğer yandan ise Serdar, kaçırıldığı dönemde beynine uygulanan uzaktan kontrol yöntemiyle bir emir alıyor. Serdar'a "Yolun sonuna geldin. Bugün Türkiye'nin kaderini değiştireceksin" deniliyor. Serdar ise "Madem gün bugün o zaman vatan uğruna ölmek için güzel bir gün" diyerek başına silahı dayıyor.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Altın Kelebek'te Tamer Karadağlı'ya yaptığı göndermeyle gündem gelen Çağlar Ertuğrul'un Teşkilat'ın yeni bölümünde diziye veda edip etmeyeceği belli olacak.

TAMER KARADAĞLI'YA GÖNDERME YAPTI

Önceki akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almak için sahneye çıkan Çağlar Ertuğrul, konuşma yaptığı esnada Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptı. Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya gönderme yapmak için konuşma yaparken arkasına bakarak "Birisi mimik yapıyor sandım" dedi.

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