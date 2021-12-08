Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? - Haberler Magazin
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Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu?

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu olan Teşkilat dizisinin 26. yeni bölümünden ilk fragmanında MİT ajanı Serdar, kaçırıldığı dönemde Yıldırım tarafından uygulanan beyin kontrolü yöntemiyle bir emir alıyor. Ekibe ve ülkesine zarar vermek istemeyen Serdar ise başına silahı dayayarak intihar etmek istiyor. Altın Kelebek'te Tamer Karadağlı'a yaptığı gönderme ile dikkat çeken Çağlar Ertuğrul'un diziden ayrılıp ayrılmadığı ise merak konusu oldu.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat dizisinin merakla beklenen 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde ise Serdar'ın yaşadıkları gündeme gelecek.

MİT'in özel ekibi Türkiye'ye düzenlenmeyi planlanan büyük saldırıyı önlemeye çalışıyor. Ekibe gönderilen mesajda "İlk bomba Türkiye'nin kalbinde patlayacak. 12 saatte bir yeni bomba patlayacak" deniliyor.

Diğer yandan ise Serdar, kaçırıldığı dönemde beynine uygulanan uzaktan kontrol yöntemiyle bir emir alıyor. Serdar'a "Yolun sonuna geldin. Bugün Türkiye'nin kaderini değiştireceksin" deniliyor. Serdar ise "Madem gün bugün o zaman vatan uğruna ölmek için güzel bir gün" diyerek başına silahı dayıyor.

Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu?

Altın Kelebek'te Tamer Karadağlı'ya yaptığı göndermeyle gündem gelen Çağlar Ertuğrul'un Teşkilat'ın yeni bölümünde diziye veda edip etmeyeceği belli olacak.

Önceki akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü almak için sahneye çıkan Çağlar Ertuğrul, konuşma yaptığı esnada Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptı. Çağlar Ertuğrul, Altın Portakal'daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya gönderme yapmak için konuşma yaparken arkasına bakarak "Birisi mimik yapıyor sandım" dedi.

Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu?

Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesiAltın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı göndermesi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Altın Kelebek'e damga vuran Çağlar Ertuğrul'un göndermesine Tamer Karadağlı'dan yanıt: Espri yapmış

Altın Kelebek'e damga vuran Çağlar Ertuğrul'un göndermesine Tamer Karadağlı'dan yanıt: Espri yapmış

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Yorumlar (2)
Serdar Akdeniz:vatan sevgisinden uzak, milli olmayan yeni yeni tipleri meşhur edeceğinize daha çok çalışın vatan millet sevgisini önde tutan jönler çıkarın. terör sevci tipleri de ekranlara çıkarıp şişirmeyin... Cevap Yaz 6 22 Yayından Kaldır
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:Adam olacak Cevap Yaz 4 9 Yayından Kaldır
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