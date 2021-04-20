Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Teşkilat'ta rol alan Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum" ifadelerini kullandı.

TRT 1'de yayınlanan MİT dizisi Teşkilat dizisinde koronavirüs paniği yaşandı. Dizinin başrol oyuncularından Deniz Baysal Yurtcu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

"KOKU ALAMIYORUM"

Kötü haberin hızla yayılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu, sağlık durumu hakkında "Arkadaşlar haber doğru, kovid oldum. Evde 10 günlük karantinadayım. İyiyim, moralim yerinde, sadece koku alamıyorum. Atlatacağım inşallah. Ama gerçekten iyiyim, merak ettiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

EŞİ NEGATİF ÇIKTI

Şarkıcı eşi Barış Yurtçu'nun sağlık durumu hakkında da bilgi veren güzel oyuncu, "Yalnız değilim, Barış da benimle bu süreçte. Evde ayrı ayrı takılıyoruz, o negatif çok şükür. En iyi ilaçlardan biri moral. Benim moralim de yerinde" ifadelerini kullandı.