Teşkilat dizindeki Zayed Fadi kimdir?
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Teşkilat dizindeki Zayed Fadi kimdir?

Teşkilat dizindeki Zayed Fadi kimdir?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Seyirciyi ekranlara kilitleyen Teşkilat dizisindeki kötü ve güçlü karakteri canlandıran Zayed Fadi'nin aslında kim olduğu merak ediliyor. Peki, Teşkilat dizindeki Zayed Fadi kimdir?

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, kurgusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin öne çıkan karakterlerinden biri de Zayed Fadi oldu. Zayed Fadi gerçekte kim olduğu ise merak konusu oldu.

ZAYED FATİ KARAKTERİNİ CANLANDIRAN MEHMET USTA KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Şubat 1973

Kaç yaşında: 48yaşında

Nereli: Düzce

Aslen Trabzon'ludur. Henüz bir yaşında bile değilken ailesi, uzunca bir zaman önce babasının ve amcalarının iş kurduğu İstanbul'a taşındı. Doğum yeri İstanbul olmasa da ilk yaşına İstanbul'da girdi ve burada büyüdü.

İlkokulu Aksaray Mahmudiye İlkokulunda, orta okul ve liseyi İstanbul Davutpaşa Lisesinde okudu. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde tamamlayıp, Üniversite eğitiminden sonra master eğitimini de tamamlamaya karar veren Mehmet Usta, masterini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji ve Antropoloji Anabilim dalında, Sanat Sosyolojisi alanında "Modernlik ve Modernleşme Ekseninde Geleneksel Türk Tiyatrosu" teziyle tamamladı. Fakülte yıllarına kadar Uzakdoğu Savunma Sanatları ile ilgilendi. Edebiyat, felsefe, tarih ve teoloji hep ilgi alanları olmayı sürdürdü ve tabii ki olmazsa olmaz tiyatro eserlerini de buna dahil etmiştir. Birçok sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. Ekmek Teknesi adlı dizisindeki "Ölü" karakteri ile FOX'da "Bez Bebek" adlı bir dizideki "Şoker" karakteriyle tanındı. TRT 1'de yayınlanan "Leyla ile Mecnun" adlı dizide "Kamil" karakterini canlandırdı. FOX'da yayınlanan "Dedemin Dolabı" adlı dizide "Gomodor" karakterini canlandırdı. Bir Yusuf Masalı adlı dizide "Aşçı İkram" karakterini canlandırmıştır. Şu anda TRT 1 deki Teşkilat dizisinde Zayed Fadi karakterine hayat vermektedir.

GERÇEK HAYATTA ZAYED FATİ KİMDİR?

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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