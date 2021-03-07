Teşkilat 2. Bölüm fragmanı izle! Teşkilat 2. Bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı full HD izle!

İlk bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Teşkilat 1. Bölümde neler oldu? Teşkilat 2. Bölüm fragmanı izle! Teşkilat 2. Bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı full HD izle! Teşkilat 1. Bölüm full HD izle! Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat ne zaman, saat kaçta?

İlk bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen TRT1'in yeni dizisi Teşkilat yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Teşkilat 1. Bölümde neler oldu? Teşkilat 2. Bölüm fragmanı izle! Teşkilat 2. Bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı full HD izle! Teşkilat 1. Bölüm full HD izle! Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat ne zaman, saat kaçta? Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat ne zaman, saat kaçta hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Teşkilat canlı izle! TRT1 Teşkilat canlı yayın izle! İlk bölümde neler oluyor? Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TEŞKİLAT 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı "ölüm" kararıyla çok konuşulacak!

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT 1. BÖLÜM İZLE!

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan Teşkilat dizisi, 7 Mart 2021 Pazar günü saat 20.00'de TRT1'de izleyiciyle buluşacak.

TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor…

Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER?

Geçtiğimiz günlerde Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde birlikte oynayan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, yeni dizide tekrar birlikteler. Bir başka tesadüf ise Deniz Baysal'ın Savcı Derya rolünü canlandırdığı Söz'de birlikte rol aldığı ve Erdem Yarbay'ı oynayan Nihat Altınkaya'nın da yine TRT Ankara dizisinde rol alması oldu.

Mart ayı gibi yayınlana girmesi beklenen dizide ayrıca Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi güçlü oyuncular rol alıyor.

Yeni dizi Ankara hakkında Deniz Baysal, Milliyet gazetesindeki röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"TRT 1'de yayına girecek dizi için çekimlerimiz Ankara'da devam ediyor. Türkiye'nin başardığı birbirinden önemli gizli operasyonlarda, kararlılığı ve zekasıyla ön plana çıkan, ayakları yere sağlam basan gizemli bir karakteri canlandırıyorum. Damara basmayı seven, sonuna kadar giden bir kadın."

Çağlar Ertuğrul,

Deniz Baysal Yurtcu,

Mesut Akusta,

Ezgi Eyüboğlu,

Tuncer Salman,

Ezgi Şenler,

Mehmet Usta,

Nihat Altınkaya,

Serdar Yeğin,

Ahmet Uğur Say

Yavuz Bingöl

TEŞKİLAT 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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