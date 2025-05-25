Teşkilat 145. bölüm tek parça izleme linki var mı? Teşkilat son bölüm neler oldu?

Teşkilat 145. bölüm tek parça izleme linki var mı? Teşkilat son bölüm neler oldu?
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Teşkilat dizisi izlemek isteyen seyirciler, Teşkilat full HD bölüm izle ve Teşkilat tek parça izle diye araştırıyorlar. Teşkilat 145. bölüm full HD izleme linki! Teşkilat full HD bölüm izle ve Teşkilat 145. bölüm full HD izle konularını araştırıyor. Peki, Teşkilat son bölüm neler oldu? Teşkilat 145. bölüm tek parça izle!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Teşkilat 145. bölüm full HD izle ve Teşkilat full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Teşkilat 145. bölüm tek parça izle ve Teşkilat full HD bölüm izle diye araştırıyor. Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 145. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

Teşkilat 145. bölüm tek parça izleme linki var mı? Teşkilat son bölüm neler oldu?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay gelen uyarının Albay Nazım'dan olduğunu anlar ve durumu derhal Akif Başkan'a haber verir. Gökpençe'nin güvenliği kontrol edilirken Altay olası tehlikenin peşindedir. Linda'ya ulaşan Korkut onun planlarını öğrenmek için yeni bir oyun kurar. Bir taraftan da Akif Başkan'dan aldığı emirle Korkut yeniden yeraltına döner. Linda ve Kate, Türkiye'ye saldırmak için güçlerini birleştirme kararı alırlar. Altay ve Korkut iki koldan düşmanın planını engellemeye çalışırken Ejder de yapılan hamlelerin merkezindedir.

TRT 1 TEŞKİLAT BÖLÜMLERİ İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat bölümlerini TRT 1 platformlarından canlı izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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