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Teşkilat 144. bölüm fragmanı yayınladı mı?

Teşkilat 144. bölüm fragmanı yayınladı mı?
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TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı heyecanla bekleniyor. Her pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, soluk soluğa izlenen bölümleriyle dikkat çekiyor. Diziye dair en çok merak edilen konulardan biri ise, yeni sezonun nasıl şekilleneceği ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı oldu. Peki, Teşkilat 144. bölüm fragmanı yayınladı mı?

TRT 1'in popüler dizisi ' Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı merakla bekleniyor. Her pazar izleyicisiyle buluşan dizi, soluk soluğa izleniyor. Peki, Teşkilat 144. bölüm fragmanı yayınladı mı?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

Teşkilat 144. bölüm fragmanı yayınladı mı?

TEŞKİLAT FRAGMANLARI İZLEME LİNKİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat 144. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Teşkilat 144. bölüm fragmanı yayınladı mı?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, Kate'in yaptığı bütün kötülüklerin intikamını almak üzeredir. Kate ise kendi canını kurtarmak için zaman kazanmaya çalışır. Bu sırada Kate'e gelen destek Altay'ın etrafını sarar. Korkut ve Hamdi, General'e ulaşıp Kate ile ilgili önemli bilgiler edindikleri sırada tuzağa düşerler. General'in ikili için çok farklı planları vardır. Fakat Korkut ona karşı asla pes etmeyecektir. Altay, Kate'in yaptıkların cezasının çekmesi için mücadeleye devam eder. Kate her ne kadar onu atlatmaya çalışsa da Teşkilat düşmanın oyununu bozacaktır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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