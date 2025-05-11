TRT 1'in popüler dizisi ' Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı merakla bekleniyor. Her pazar izleyicisiyle buluşan dizi, soluk soluğa izleniyor. Peki, Teşkilat 144. bölüm fragmanı yayınladı mı?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

TEŞKİLAT FRAGMANLARI İZLEME LİNKİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat 144. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, Kate'in yaptığı bütün kötülüklerin intikamını almak üzeredir. Kate ise kendi canını kurtarmak için zaman kazanmaya çalışır. Bu sırada Kate'e gelen destek Altay'ın etrafını sarar. Korkut ve Hamdi, General'e ulaşıp Kate ile ilgili önemli bilgiler edindikleri sırada tuzağa düşerler. General'in ikili için çok farklı planları vardır. Fakat Korkut ona karşı asla pes etmeyecektir. Altay, Kate'in yaptıkların cezasının çekmesi için mücadeleye devam eder. Kate her ne kadar onu atlatmaya çalışsa da Teşkilat düşmanın oyununu bozacaktır.