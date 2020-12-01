TESKİ'nin Ergene'ye yapacağı yatırımlar masaya yatırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

TESKİ'nin Ergene'ye yapacağı yatırımlar masaya yatırıldı

01.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:29
TESKİ'nin Ergene'ye yapacağı yatırımlar masaya yatırıldı

Tekirdağ Su ve Kanal İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Ergene ilçesinde yaptığı mevcut yatırımlar ile yapacağı yeni yatırımlara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Su ve Kanal İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Ergene ilçesinde yaptığı mevcut yatırımlar ile yapacağı yeni yatırımlara ilişkin toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas ile TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz de katıldı.

Ergene Belediyesi'nin Ulaş Hizmet binasında yer alan salonda yapılan "Devam eden ve yapılması planlanan altyapı yatırımları" başlığı ile düzenlenen toplantıya Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları, Yüksel Baydarlı, Mehmet Cebeci ve TESKİ yöneticileri katıldılar.

Ergene'de devam eden ve planlanan TESKİ yatırımlarının görüşüldüğü toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi. Görüşme sonunda genel bir durum değerlendirmesi de yapıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı

Ergene Belediyesi'ndeki toplantının ardından Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, beraberinde başkan yardımcıları ve TESKİ yöneticileri ile Ergene'nin Marmaracık, Sağlık ve Pınarbaşı mahallelerinde incelemelerde bulunarak mevcut durumu değerlendirdiler.

Ergene halkı için Ergene Belediyesi işbirliğinde ilçeye önemli altyapı yatırımları yapan TESKİ'nin yatırımlarına devam edeceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ

TESKİ'nin Ergene'ye yapacağı yatırımlar masaya yatırıldı
TESKİ'nin Ergene'ye yapacağı yatırımlar masaya yatırıldı
TESKİ'nin Ergene'ye yapacağı yatırımlar masaya yatırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kadına yönelik şiddetle mücadele masaya yatırıldı
Kadına yönelik şiddetle mücadele masaya yatırıldı
Isparta'da karayolları kış önlemleri masaya yatırıldı
Isparta'da karayolları kış önlemleri masaya yatırıldı
Nostaljik tramvay projesinde güzergah masaya yatırıldı
Nostaljik tramvay projesinde güzergah masaya yatırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enes Batur Kenan Işık Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Falcao Fuat Çapa Okan Buruk Erol Bulut Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pazar Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TESKİ'nin Ergene'ye yapacağı yatırımlar masaya yatırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:30:29. #1.14#
title