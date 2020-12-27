TESK'ten yılbaşı alışverişlerinde "merdiven altı ürünlerden uzak durulması" uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş, pasta, şekerleme gibi ürünleri alırken piyasa değerinin altında satılan, albenili paketler içerisindeki rengarenk ve göz boyayan ürünlerden uzak durulmalı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş, pasta, şekerleme gibi ürünleri alırken piyasa değerinin altında satılan, albenili paketler içerisindeki rengarenk ve göz boyayan ürünlerden uzak durulmalı." uyarısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşındaki gıda alışverişlerinde dikkatli olunmasını istedi.

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofraları için hazırlıkların yapıldığı bu günlerde merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Diğer yıllardan farklı olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde bu yılbaşını evlerde ailelerimizle geçireceğiz. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş, pasta, şekerleme gibi ürünleri alırken piyasa değerinin altında satılan, albenili paketler içerisindeki rengarenk ve göz boyayan ürünlerden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, güvenilir ve kaliteli alışveriş için mahalle esnafının tercih edilmesinin öneminde değinerek, şunları kaydetti:

"Yılbaşında da sebze meyveler manavdan, yemişler kuruyemişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı. Çünkü mahalle esnafı, sağlığa zararlı olan ve kendi tüketmeyeceği ürünü müşterisine satmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül