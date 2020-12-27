TESK'ten yılbaşı alışverişlerinde "merdiven altı ürünlerden uzak durulması" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TESK'ten yılbaşı alışverişlerinde "merdiven altı ürünlerden uzak durulması" uyarısı

27.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:02
TESK'ten yılbaşı alışverişlerinde

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş, pasta, şekerleme gibi ürünleri alırken piyasa değerinin altında satılan, albenili paketler içerisindeki rengarenk ve göz boyayan ürünlerden uzak durulmalı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş, pasta, şekerleme gibi ürünleri alırken piyasa değerinin altında satılan, albenili paketler içerisindeki rengarenk ve göz boyayan ürünlerden uzak durulmalı." uyarısında bulundu.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşındaki gıda alışverişlerinde dikkatli olunmasını istedi.

Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofraları için hazırlıkların yapıldığı bu günlerde merdiven altı ürünlerden uzak durulması gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Diğer yıllardan farklı olarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde bu yılbaşını evlerde ailelerimizle geçireceğiz. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi kuruyemiş, pasta, şekerleme gibi ürünleri alırken piyasa değerinin altında satılan, albenili paketler içerisindeki rengarenk ve göz boyayan ürünlerden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, güvenilir ve kaliteli alışveriş için mahalle esnafının tercih edilmesinin öneminde değinerek, şunları kaydetti:

"Yılbaşında da sebze meyveler manavdan, yemişler kuruyemişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı. Çünkü mahalle esnafı, sağlığa zararlı olan ve kendi tüketmeyeceği ürünü müşterisine satmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Engin Özkoç Özlem Zengin Selahattin Demirtaş
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Can Bartu Ryan Babel Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İşçi Elazığ Deprem İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TESK'ten yılbaşı alışverişlerinde "merdiven altı ürünlerden uzak durulması" uyarısı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:16:00. #1.14#
title