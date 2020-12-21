Tesettür spor giyim kombin önerileri: Şık, rahat, minimal

Tesettür giyimde rahatlığı tercih eden kadınların şıklığından ödün vermeden giymeyi tercih ettiği spor kombinleri dikkat çekmeye devam ediyor. Tesettür giy çık kaplar da bu kombinlerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.

Spor giyim sosyal hayatta tercih ediliyor ve rahatlığı sağlıyor. Şık kombinlerin de öne çıktığı tesettür spor giyim ürünleri ile gün boyunca rahat hareket etme imkanı mümkün oluyor. Tesettür giyim kıyafetlerine artan talep nedeniyle takım spor giyim parçalarını sıklıkla görmek mümkün oluyor.

TESETTÜR GİYİME SPOR TAKIM DOKUNUŞU

İkili takımlar, tesettür giyimde etek bluz, pantolon tunik gibi farklı seçeneklerle üretiliyor. Renklerin, desenlerin öne çıktığı tesettür spor giyim kombinlerine bu sezon minimal çizgiler eklenerek çok daha kullanışlı hale getirildi. Nude renklerin sıklıkla görüldüğü parçalar, spor giyimin yanı sıra aksesuar kullanımı ile şık hale gelmekte. Sosyal hayat içerisinde rahatça oturmak, yürümek ve hareket edebilmek için kullanılan tesettür spor giyim kombinleri, muhafazakar giyim ölçülerine uygun şekilde üretiliyor.

Tesettür giyime uygun olan tasarımlar Qras kombinleri, ofis şıklığından; spor yaparken geçirilecek zamana kadar pek çok alanda tercih ediliyor. Sezonun trendlerinin de öne çıktığı tesettür spor giyim parçaları arasında en doğru tercih; A kesim modellerdir. A kesim bol ve yapışmayan kumaşlardan üretilen tesettür spor giyim takımları salaş ve rahat parçaları bir arada toplar.

TESETTÜR SPOR KAP MODELLERİ

Giy çık parçalar tesettür giyimde kullanışlı ve rahat kombinler yapmayı sağlıyor. Spora giderken tercih edilen spor kap modelleri, terletmeyen ve cilde nefes aldıran kumaşlardan üretilir. Salaş gömlekler ve ceketlerin yerine tercih edilebilecek tek parça ve vücut hatlarını belli etmeyen tesettür giyim spor kap modelleri günlük kombinlerin vazgeçilmezleri arasında.

Üst ve alt giyimle ayrı ayrı kombin yapmaya çalışmak yerine tek bir parçayla şalı birleştirerek yapılan giy çık kombinlerinde salaş modelleri tercih ederek rahat bir gün geçirebilirsiniz. Sezonun trendlerine spor şıklık olarak nitelendiren casual stil hakimdir. Casual giyimde minimal çizgiler ve pastel renkler, şık ve rahat parçaların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Tesettür giyimde yer alan giy çık modelleri yaz ve kış sezonuna göre farklı kumaşlarda ve renk tonlarında üretilir. Günlük hayatta kullanımı kolay olan tesettür spor giyim kombinleri arasında tunikler, ferah gömlekler, kazaklar; rahat kumaştan üretilen pantolonlar, eşofmanlar yer alıyor.