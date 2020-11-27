Tesettür nişan elbisesi nasıl seçilir? Doğru elbise seçimi nasıl yapılır?

Tesettür giyimde en çok zorlanılan konulardan birisi nişan elbisesi seçimidir. Tesettür hanımlar nişan elbisesi seçiminde çok kararsız kalabiliyorlar. Bu bakımdan sizler için en güzel elbise seçimi nasıl yapılır onu anlatacağız. Ek olarak doğru elbise seçimi nasıl yapılır onu da göstereceğiz.

NİŞANDA GİYMEK İÇİN EN GÜZEL ELBİSE SEÇİMİ

Rahatlığına düşkün olan hanımlar uçuş uçuş olan abiye modellerini tercih etmektedirler. Eğer fazla kilolarınızdan şikayetçiyseniz bu tarz abiye ve elbise seçimleri sizi daha şık gösterebilir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta nişan başı modellerinin sade tarzda olmasıdır. Özel davetlerde giyilecek olan abiye ve elbiselere uymayan aksesuar ürünlerini takmamalıyız. Aynı şekilde uygunsuz aksesuarları türbanda da kullanmamalıyız.

Bedeninizin neresi daha zayıfsa işlemeleri o kısımda kullanmanızı tavsiye ederiz. Mesela bedeninizin üst bölümü daha zayıfsa işlemeleri, süslemeleri de bu kısımda kullanabilirsiniz. Mesela nişan için bir taç kullanarak şık bir duruş sağlayabilirsiniz.

DOĞRU ABİYE SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Tesettür giyimde abiye tercihi yaparken eğer tam tesettürlü görünmek istiyorsanız pelerinli abiye modellerini tercih edebilirsiniz. Arka tarafta duran pelerini istediğiniz zaman ön tarafa atabilirsiniz. Bu tarz abiyeler işlemesiz olduğu için olduğunuzdan daha uzun ve zayıf görünüm sağlayacaktır. Ek olarak korsenin verdiği avantajları da unutmamalıyız. Siz hangi bedenseniz korseyi de o bedende almanızı tavsiye ederiz. Abiyeler için yeterli olan korse göbek korsesidir.

Bunlara ek olarak şal veya eşarp takarken hem boynunuzun açık kalmasını istemiyorsanız hem de bu modellerden kullanmayı istiyorsanız o zaman uzun tül kullanımı yapabilirsiniz. Çok şık ve tarz olabilecek bu ayrıntı ile tesettür abiyenizin tasarımını değiştirebilirsiniz.

Son olarak nişan elbisesi veya abiyesi seçiminde en önemli noktalardan birisi de nişanın nerede yapılacağıdır. Eğer nişan ev gibi rahat bir ortamda yapılacaksa sizler de tercihinizi bu yönde yani rahat kıyafetlerden yana kullanabilirsiniz. Mesela abiye etek ve üst kısma sade bir bluz ortama uyumlu olacaktır. Ayrıca yine dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de abiye eteklerin modelidir. Genelde abiye etekler pullu şekilde satılır. Pullu modeller fazla kilolar için uygun olmayabilir. Bu bakımdan bu modellerden kaçınmak gerekir.