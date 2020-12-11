Tesettür giyimin en çok aranan parçası: Basic tunik
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Tesettür giyimin en çok aranan parçası: Basic tunik

11.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:08
Tesettür giyimin en çok aranan parçası: Basic tunik

Tesettür giyimde başlıca bazı parçalar bulunur. Bu parçalar her dolapta yer almakta. Böylece kombinleri çok daha kolay yapmayı sağlamakta. Peki, basic tunik nedir? Basic tunik kombinleri nasıl yapılır? Tesettür giyim trendleri neler?

Tunik, etek ve pantolon ile oldukça rahat bir şekilde kombinebilir. Birbirinden farklı desenlerde ve renklerde ürünler olsa da tunik modellerinde en çok aranan model; basic tunik oluyor. Tesettür giyimde bu parçanın çok tercih edilmesinin birden fazla sebebi de bulunuyor. Basic tunik kombinleri ile gösterişsiz şıklığa ulaşılabilir.

BASIC TUNİK NEDİR, NASIL KOMBİNLENİR?

Basic tunik kesimi düz bir tasarıma sahiptir. Tunik üzerinde desen detayları yer almaz. Renkleri genellikle soft, siyah ya da beyaz olsa bile her renkte bulmak oldukça kolaydır. Bu sebeplerden dolayı tesettür giyim için kombinlemek oldukça kolay.

Tesettür giyimin en çok aranan parçası: Basic tunik

Tuniğe ekleyeceğiniz bir kolye detayı veya şal ile yapacağınız baş bağlama modeli kombine bambaşka bir hava katacaktır. Tesettür giyim basic tunik; jean, deri pantolon ve kumaşla bile rahatlıkla tamamlanabilir. Yaz günlerinde ince ve bol bir pantolon tercih ederek giyeceğiniz basic tuniği; kış günlerinde kadife bir pantolonla da giyebilirsiniz. Qras tamamlayıcı aksesuarları ile her zaman şık bir görünüme sahip olabilirsiniz.

TESETTÜR GİYİMDE TREND BASIC TARZ

Basic tunikler genel olarak düz bir kesime sahiptir ancak bunların yanı sıra pek çok farklı kesim tarzı olan modeller de bulunuyor. Desensiz, işlemesiz basic tunik sadece kesim tarzıyla bile gösterişli bir tarza sahip olmanızı sağlar. Bol giyinmek tesettür giyim için çok önemli bir detay Buna ek olarak trendlerde de bol kıyafetler sıklıkla yer alır.

Tesettür giyimin en çok aranan parçası: Basic tunik

Basic ürünler ile bol giyim tarzını yakalayabilirsiniz. Bol giyim tarzı isimsel olarakbir tarz olmasa da içinde pek çok stili barındırır. Bol ürünleri kullandığınız kombinlerde sade desensiz ürünler seçerek çok daha etkili bir görünüm elde etmek oldukça kolay.

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