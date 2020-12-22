Tesettür giyimde dikkat çeken triko tunik modelleri

Kış aylarında dolaplarımızda yer alan kalın kıyafetlerin en öne çıkan parçası olan triko tunikler tesettür giyimin kullanışlı parçalarından biridir. Tesettür triko tunik modelleri neler? Triko kumaş nedir, nasıl kullanılır? Triko tunik kombinleri nasıl yapılır? Triko elbise kombinleri nasıl yapılır?

Tesettürde en çok kullanılan parçalardan olan tunikler, pantolon ve etekle kolay bir şekilde kombinlenir. Kullanımı kolay olan bu parça, kış aylarında triko tunik olarak tercih ediliyor. Tesettür giyim çerçevesinde üretilen ve muhafazakar giyim ölçülerine sahip olan triko tunik modelleri ise oldukça geniştir.

TRİKO KUMAŞ NEDİR?

Triko tuniklerin üretildiği triko kumaş, düz örme makinelerinde üretiliyor. Yün ve pamuk ipliği başta olmak üzere atkılı örme sistemli kumaşlara triko adı verilir. Düz örme makinelerinde, saç örgülü, kaydırmalı, tek plaka, çift plaka, selanik haroşa, nopeli, jakarlı, intarsia ribana (lastik) kumaşlar en çok kullanılan ve üretilen triko kumaş türleridir.

Triko örme kumaş olan parçalar, tesettür giyimde de sıklıkla kullanılır. Yapışmayan bir kumaş olan triko tunikler kış aylarında çok tercih edilir. Buruşmayan yapısı nedeniyle kışlık ve mevsimlik kazak, hırka, süveter, eldiven, kaşkol gibi dış giyim ürünlerinde kullanıldığı gibi, yazlık ve mevsimlik dış giyim olarakta trikonun kullanımı da gün geçtikçe artmaktadır.

TESETTÜR TRİKO TUNİK MODELLERİ

Sezonun trendleri, tesettür triko tunik modellerinde de görülüyor. Kombinlerin en çok tercih edilen parçası olan triko tunikleri vücut tipinize göre seçebilirsiniz. Geniş bir renk skalasına sahip olan tesettür triko modelleri, desenli veya sade renklerde bulunabilir.

Tesettür giyim triko modelleri geniş bir tercih havuzuna sahiptir. Düğmeli tesettür triko tunikler, kolyeli triko tesettür tunik, cep detaylı tesettür triko tunikler sezonun en çok tercih edilen parçalarıdır. 2020 2021 sezonunda kenarları yırtmaçlı ve gömlekle giyilen tunikler de çok tercih edilen parçalar arasında yer almakta.

Triko kumaş ile üretilen tesettür triko tunikler, örme yapısı sayesinde esnek bir yapıya sahiptir. Qras'ta her vücut tipine uygun olarak bulunabilcek bu parça ayrıca hava tutma özelliğine sahiptir ve kış aylarında sıcak tutar.

TRİKO TUNİK VE TRİKO ELBİSE KOMBİNLERİ

Kısa, ara boy ve uzun olarak bulunan tesettür triko tuniklerin yanı sıra triko elbiselerde çok tercih edilir. Tesettür giyim kombinleri yaparken etek giymeyi tercih eden kadınlar triko tunik modellerini daha kısa tercih ederken; pantolonla kombinlemek için ara boy veya uzun tercih edilebilir.

Triko elbiseler ile yapılan kombinler kışın uzun botlarla ve kabanlarla kombinlenir. Bu basit tarz aynı zamanda çok dikkat çekici durmakta.